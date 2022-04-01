Как не испортить борщ: 5 секретов от кулинара
Борщ – традиционное украинское блюдо, основой которого являются овощи: свекла, морковь, капуста, лук, обязательно заправляют его томатной пастой. Варят блюдо на бульоне, чаще всего мясном, а также на овощном.
Кулинары утверждают, что испортить вкус, аромат и цвет борща может сырая свекла в бульоне. А именно, если в блюдо положить сырую свеклу, она просто утратит цвет, вкус блюда будет тусклым и она испортит полностью борщ. Поэтому ее нужно поджарить перед тем, как добавить в блюдо.
Кулинар Евгений Клопотенко назвал 4 секрета удачного борща, благодаря которым вы сможете приготовить очень вкусное блюдо, а не испортить его.
Секреты от кулинара:
1. Соблюдайте баланс сладкого и кислого
С кулинарной точки зрения уникальный вкус борща обусловлен балансом сладкого, кислого и ароматного.
Поэтому если вы хотите приготовить вкусный борщ, вам нужно постоянно об этом помнить.
2. Бульон
Основа борща – именно бульон, он может быть любым мясным, овощным и даже рыбным. Самое важное – он должен быть насыщенным.
3. Свекла
Ее можно перед тем как добавит в борщ запекать в духовке, варить и жарить. А после натереть и добавить в зажарку.
4. Специи
Классический вариант специй для борща – соль, лавровый лист, душистый перец.
Можно экспериментировать, добавляя перец чили, копченую паприку, немного тимьяна и розмарина
Клопотенко также отметил, что в борщ еще можно добавить копченую грушу, чернослив, а также квашеную капусту, медом, крапиву, фасоль, вишни.
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