Борщ – традиционное украинское блюдо, основой которого являются овощи: свекла, морковь, капуста, лук, обязательно заправляют его томатной пастой. Варят блюдо на бульоне, чаще всего мясном, а также на овощном.

Кулинары утверждают, что испортить вкус, аромат и цвет борща может сырая свекла в бульоне. А именно, если в блюдо положить сырую свеклу, она просто утратит цвет, вкус блюда будет тусклым и она испортит полностью борщ. Поэтому ее нужно поджарить перед тем, как добавить в блюдо.

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Кулинар Евгений Клопотенко назвал 4 секрета удачного борща, благодаря которым вы сможете приготовить очень вкусное блюдо, а не испортить его.

Секреты от кулинара:

1. Соблюдайте баланс сладкого и кислого

С кулинарной точки зрения уникальный вкус борща обусловлен балансом сладкого, кислого и ароматного.

Поэтому если вы хотите приготовить вкусный борщ, вам нужно постоянно об этом помнить.

2. Бульон

Основа борща – именно бульон, он может быть любым мясным, овощным и даже рыбным. Самое важное – он должен быть насыщенным.

3. Свекла

Ее можно перед тем как добавит в борщ запекать в духовке, варить и жарить. А после натереть и добавить в зажарку.

4. Специи

Классический вариант специй для борща – соль, лавровый лист, душистый перец.

Можно экспериментировать, добавляя перец чили, копченую паприку, немного тимьяна и розмарина

Клопотенко также отметил, что в борщ еще можно добавить копченую грушу, чернослив, а также квашеную капусту, медом, крапиву, фасоль, вишни.

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