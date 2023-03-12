Как не испортить говядину и сделать ее сочной: делимся технологией приготовления
Говядина – это очень нежное, сочное и мягкое мясо. И во время приготовления его очень легко испортить высокой температурой и длительной жаркой. На самом деле продукт достаточно просто протушить с овощами – такое блюдо будет идеальным дополнением к картофельному пюре.
Идея приготовления нежной и сочной говядины опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- 1.5 кг говядины
- 2 морковки
- 2 стебля сельдерея
- 2 луковицы
- 1 болгарский перец
- головка чеснока
- 300 мл красного вина
- 200 г томатной пасты
Способ приготовления:
1. Мясо солим и перчим по вкусу и откладываем на часик в холодное место.
2. На хорошо разогретой сковороде обжариваем со всех сторон наше мясо до золотистой корочки.
3. Большими кусочками нарезаем овощи.
4. Наливаем в кастрюлю растительное масло, всыпаем овощи, соль, перец и начинаем их обжаривать.
5. Через 7-8 минут добавляем томатную пасту, тушим в ней овощи.
6. Заливаем вино, кладем мясо, приливаем воды (или мясной бульон), чтобы покрыло мясо. Подсаливаем по вкусу и тушим минимум 3-4 часа на маленьком огне.
7. В идеале, когда мясо готово, нужно процедить бульон и добавить туда кусок масла и подавать с картофельным пюре.
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