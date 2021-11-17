Как не испортить квашеную капусту и сделать ее полезной: советы специалиста. Эксклюзив

Несмотря на то, что квашеная капуста является очень простым овощным блюдом, поклонников у нее немало. Такая закуска отлично дополняет праздничный стол или любой ежедневный прием пищи. Но для того, чтобы она действительно получилась полезной, капусту следует готовить по особой технологии.

Медийный нутрициолог Наталья Дубовик эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась простым рецептом приготовления квашеной капусты. В нем нет сахара и других подсластителей. Также, для пикантности, эксперт советует добавлять зерна аниса.

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Рецепт полезной квашеной капусты от Наталии Дубовик

Ингредиенты:

капуста – 10 кг

обычная нейодированная соль – 180 г

морковь – 2 шт

семян аниса – 5 столовых ложек.

Способ приготовления

1. Капусту нашатковать ножом или специальной ветчинкой.

2. Активно принять руками, чтобы овощ пустил сок.

3. Постепенно добавлять соль, продолжая массировать капусту.

4. Добавить натертую морковь, семена аниса и снова примять.

5. Плотно сложить в емкость, сверху накрыть целыми листьями капусты и поставить наверх груз. Отлично по всему диаметру на капусту поместить деревянные ложки или лопатки. Это делается для того, чтобы выходил воздух и процесс ферментации проходил быстрее.

6. Оставить капусту на 2 дня при комнатной температуре (каждый день нужно высвобождать воздух). Уже на третьем можно складывать ее в холодильник, чтобы ускорить ферментацию.

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