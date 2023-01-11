Хозяйки считают, что правильно приготовленное тесто – это залог вкусных и удачных пельменей. Но это лишь отчасти правда, потому что на вкус блюда влияют еще некоторые моменты.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, что влияет на вкус пельменей и как их не испортить.

Тесто

Если вы делаете тесто на глаз, то не удивляйтесь, когда результат вас не слишком радует. В процессе приготовления основы важнее всего – соблюдать пропорции. Примерное соотношение воды и муки составляет 1:3. Обязательно посолите тесто и добавьте 1 яйцо.

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Раскатка теста

После того, как вы приготовите тесто, его советуют оставить отдохнуть минимум на 1 час в холодном месте. Благодаря этому увеличивается количество клейковины – пельмени будет гораздо легче лепить, а в процессе варки они не будут разваливаться.

Начинка

Многие сочные и мясные начинки – это, конечно, хорошо, но не всегда. Фарш в пельменях нуждается в свободе, иначе – блюдо расклеится в первые минуты варки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие два ингредиента следует добавить в тесто на пельмени.