Как не испортить пиццу: самые распространенные ошибки

Популярное блюдо итальянской кухни уже давно прижилось в рецептах хозяек во всех уголках мира. Для посиделок с друзьями, визита гостей или просто в качестве повседневного блюда – пицца всегда остается оптимальным вариантом. Часто бывает так, что в процессе приготовления хозяйки могут перебрать с продуктами, или наоборот – что-то забыть положить – человеческий фактор никто не отменял.

Редакция FoodOboz подготовила подборку самых распространенных ошибок, которые могут испортить пиццу.

Тесто на скорую руку – да, да и еще раз да

Возможно, вы куда-то спешите или просто хотите как можно скорее поужинать. Поэтому решаете, что морока с дрожжами и "ростом" теста – дело для слабаков. И для чего вся это затея? В духовке все равно все поднимется и будет так, как должно. И все было бы именно так, если бы не одно "Но". Традиционное тесто для пиццы готовится с минимум ингредиентов, как: вода, дрожжи, соль и мука. И ничего, что нужно ждать час, пока оно подойдет. Ну, разве что потом хотите есть жесткую резиновую основу, то пожалуйста.

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Начинки, пожалуйста, и побольше

Ну и что это за пицца, куда кладут несколько кусочков колбасы, столько же помидоров и жадно присыпают горсткой сыра? Те итальянцы что-то совсем не разбираются в своей же пищи. Если и готовить пиццу, то только с тремя видами колбасы, можно еще копченой туда положить, также кукурузой, грибами и оливками. Ой, чуть не забыли, лук и перец даже не обсуждаются. Вроде все. А напоследок запомните, что так лучше не готовить.

Майонез и кетчуп – наш мастхэв

А это на случай, если пицца получится не очень, мягкого говоря, привлекательной на вид. На помощь же всегда придет универсальный соус кетчонез, которым можно щедро полить блюдо, а в дополнение еще и смайлики дорисовать. Как результат, получим достаточно насыщенную и сочную по вкусу пиццу. Впрочем, все вышеперечисленное было шуткой. Вы же, надеюсь, не поверили?

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