Как не испортить сало: технология правильного посола
Одним из самых вкусных продуктов, которые можно заготовить на зиму, евляется сало. Для людей сельской местности это привычное проверенное блюдо, ведь они точно уверены в том, что продукт с домашней свиньи будет безопасным и качественным. Но часто его приходится покупать на рынке, поэтому есть много рисков.
Сегодня редакция FoodOboz делится секретами выбора правильного сала и двумя технологиями посола, чтобы оно вышло мягким.
Как выбрать правильное сало для посола
Цвет сала может быть белый или розовый, но он должен быть однородным
Если продукт имеет резкий и предупреждающий запах – это сало с хряка или свиноматки.
Кожура – гладкая и гладкой, обязательно с пометкой от врача ветеринара.
Лучше сало расположен на малоподвижных участках – спине.
В свиньи, которую кормят хлебом образуется особое "хлебное сало" – оно высокое и розового цвета. Для посола лучше всего подходит именно такой продукт.
Технология засолки сала
Смешать сухие ингредиенты – соль, черный молотый перец, куркуму, паприку.
Положить сало на деревянную поверхность.
Сделать надрезы для чеснока и натереть специями.
Кусочки сала завернуть в фольгу по отдельности или вместе.
Оставить в холодильнике на 4-5 дней – именно столько времени нужно, чтобы сало впитало все вкусы.
Также, можно приготовить сало с копченым вкусом. Для этого не обязательно использовать специальные девайсы.
Сало с копченым вкусом в рассоле
Ингредиенты:
сало с прослойками мяса – 1 кг.
чеснок – 2 головки.
черный молотый перец – 3 ст.л.
Ингредиенты для рассола:
луковой шелухи – 2 горсти
лавровый лист – 2 шт.
соль – 200 г
сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления:
Соединить все ингредиенты для рассола и довести до кипения.
Поместить сало и варить 25 минут.
Оставить сало в рассоле на 10-12 часов.
Измельченный чеснок смешать с перцем.
Вынуть сало и просушить, натереть смесью из чеснока и перца.
Завернуть в пищевую пленку.
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