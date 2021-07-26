Как не отравиться морепродуктами летом: полезные советы

Морепродукты летом – не лучшая еда, если вы, конечно, не на море, где их свежесть – 100%. Но, если вы все же решились купить морепродукты в магазине или же на рынке, стоит очень серьезно и внимательно к этому отнестись, так как вероятность ими отравиться именно летом – очень и очень высока.

Поэтому сегодня FoodOboz поделится с вами 4 простыми, но очень полезными советами, которые помогут безопасно выбрать и съесть полезные и вкусные морепродукты.

На что обратить внимание при выборе морепродуктов:

1. Проверьте магазин и поставщиков заранее, стоит избегать сомнительных супермаркетов, а также обязательно обратите внимание на этикетки происхождения данного продукта.

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2. Лучше покупать не замороженные морепродукты, а свежие. Но, если все же берете такие, то обратите внимание на то, чтобы на упаковке была четкая дата упаковки товара. Еще немаловажно, что продукты с пометкой "свежезамороженные" означают, что они уже были заморожены в свежем состоянии, во многих случаях в течение нескольких часов после улова.

3. Упаковка

Никогда не покупайте замороженные морепродукты, если их упаковка уже вскрыта либо порвана. Также избегайте упаковок кристаллами льда, это точно "говорит" о том, что ранее этот продукт долго хранился, после – размораживался и перезамораживался.

4. Форма и запах

Обязательно обращайте на это внимание, так как от этого будет зависеть ваше состояние после приема этих продуктов. На вид они должны быть: целыми, без каких-либо вмятин и повреждений, а также иметь приятный морской запах, с нотами соли.

Как выбрать разные виды морепродуктов:

1. Устрицы

Выбирайте исключительноживые закрытые раковины с приятным морским запахом и зеленым налетом, это просто фитопланктон. И лучше всего их есть в сезон, а именно – с конца осени до начала зимы.

2. Мидии

Выбирайте лучше всего – крупные, они более сочные. Запах у хорошего продукта должен быть свежим, и чтобы немного ощущалась соль.

3. Осьминог

Свежие осьминоги всегда упругие при надавливании, имеют просто бордово-коричневый оттенок, а глаза – должны быть прозрачными – это "говорит" о том, что продукт безопасно есть.

4. Креветки

Первым делом – обратите внимание на их хвостики, они должны быть выпрямлены, если же они имеют именно такую форму – значит они погибли до термической обработки, их не стоит покупать. Если у креветки черная голова, неравномерный окрас и по ней темные пятна – она очень опасна и уже начала портиться.

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