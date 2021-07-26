Как не отравиться морепродуктами летом: полезные советы

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
106
Как летом выбрать морепродукты

Морепродукты летом – не лучшая еда, если вы, конечно, не на море, где их свежесть – 100%. Но, если вы все же решились купить морепродукты в магазине или же на рынке, стоит очень серьезно и внимательно к этому отнестись, так как вероятность ими отравиться именно летом – очень и очень высока.

Поэтому сегодня FoodOboz поделится с вами 4 простыми, но очень полезными советами, которые помогут безопасно выбрать и съесть полезные и вкусные морепродукты.

На что обратить внимание при выборе морепродуктов:

1. Проверьте магазин и поставщиков заранее, стоит избегать сомнительных супермаркетов, а также обязательно обратите внимание на этикетки происхождения данного продукта.

Морепродукты лучше всего покупать охложденными
Видео дня

2. Лучше покупать не замороженные морепродукты, а свежие. Но, если все же берете такие, то обратите внимание на то, чтобы на упаковке была четкая дата упаковки товара. Еще немаловажно, что продукты с пометкой "свежезамороженные" означают, что они уже были заморожены в свежем состоянии, во многих случаях в течение нескольких часов после улова.

Обращайте внимание всегда на форму продуктов

3. Упаковка

Никогда не покупайте замороженные морепродукты, если их упаковка уже вскрыта либо порвана. Также избегайте упаковок кристаллами льда, это точно "говорит" о том, что ранее этот продукт долго хранился, после – размораживался и перезамораживался.

4. Форма и запах

Очень важен – цвет и запах

Обязательно обращайте на это внимание, так как от этого будет зависеть ваше состояние после приема этих продуктов. На вид они должны быть: целыми, без каких-либо вмятин и повреждений, а также иметь приятный морской запах, с нотами соли.

Как выбрать разные виды морепродуктов:

Как выбрать свежие устрицы

1. Устрицы

Выбирайте исключительноживые закрытые раковины с приятным морским запахом и зеленым налетом, это просто фитопланктон. И лучше всего их есть в сезон, а именно – с конца осени до начала зимы.

2. Мидии

Мидии покупайте только большие

Выбирайте лучше всего – крупные, они более сочные. Запах у хорошего продукта должен быть свежим, и чтобы немного ощущалась соль.

3. Осьминог

Как выбрать осьминога в магазине

Свежие осьминоги всегда упругие при надавливании, имеют просто бордово-коричневый оттенок, а глаза – должны быть прозрачными – это "говорит" о том, что продукт безопасно есть.

4. Креветки

Обращайте всегда внимание на хвостик креветок

Первым делом – обратите внимание на их хвостики, они должны быть выпрямлены, если же они имеют именно такую форму – значит они погибли до термической обработки, их не стоит покупать. Если у креветки черная голова, неравномерный окрас и по ней темные пятна – она очень опасна и уже начала портиться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно выбрать рапаны и, как их очистить и вкусно вкусно приготовить дома.

Сейчас мы готовим

Все рецепты