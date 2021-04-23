Как не сорваться с диеты на праздники: 5 вкусных безопасных блюд

Правильный режим питания – не простая штука, особенно в праздничные дни, когда вокруг вредная еда и алкоголь. Но даже в таких ситуациях нужно просто сделать свою диетическую еду вкусной, это не сложно!
Редакция FoodOboz собрала для вас 5 рецептов вкусных, а главное здоровых и полезных блюд, которые точно не навредят здоровью.
Куриное филе с кокосовым молоком и овощами и манго
Ингредиенты:
Куриная грудка – 500 г
Сладкая паприка – 2 шт.
Перец чили – 1 шт.
Имбирь – 50 г
Чеснок – 4 зуб.
Молоко кокосовое – 400 мл
Кориандр – 1 пуч.
Лук зеленый – 1 пуч.
Лук репчатый – 2 шт.
Манго – 1 шт.
Куркума – 2ст. л.
Оливковое масло – 30 мл
Соевый соус – 3 ст.л.
Лимон – 1 шт.
Мед – 1 ст.л.
Апельсин – 1 шт.
Способ приготовления:
Филе нарезаем полосками, овощи также мелко нарезаем.
Обжариваем филе до белого цвета. Добавляем лук и жарим еще 5 мин.
Удаляем семена у перца чили и добавляем к курице вместе с измельченными цитрусовыми. Нарезаем зелень и отправляем туда же.
Добавляем все овощи и жарим еще 5мин.
Добавляем мед и соевый соус, после вливаем кокосовое молоко и доводим до кипения.
Все хорошо перемешиваем, даем настояться и можно есть.
Куриные кексы с брокколи и сыром
Куриное филе – 200 г
Яйца– 3 шт.
Болгарский перец – 20 г
Брокколи – 200 г
Натуральный йогурт – 80-90 г
Сыр – 80 г
Соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления:
Филе нарезаем маленькими кусочками и на маленьком огне около 1 минуты обжариваем со специями.
Режим перец кубиком, делим брокколи на соцветия и все вместе обжариваем.
Смешиваем яйца со специями и йогуртом, добавляем натертый сыр. Все ингредиенты соединяем и хорошо перемешиваем.
Получившуюся смесь выкладываем в формы для кексов и выпекаем 40-50 минут.
Морковный салат с яйцом
Ингредиенты:
Большая морковь – 2-3 шт.
Яйца варенные – 5-6 шт.
Чеснок – 2-3 зуб.
Сметана – 2-3 ст. л.
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Чистим морковку, натираем на терке среднего размера.
Очищенные яйца нарезаем мелко или же трем на терке - по желанию. Выкладываем в салатник к моркови.
Измельчаем зубчики чеснока и добавляем к моркови с яйцами. По вкусу солим, перчим. Добавляем сметану и перемешиваем.
Сырники в духовке
Ингредиенты:
Творог – 250-300 г
Яйца – 1 шт
Мука рисовая – 2 стл.л.
Стевия – 10 г
Соль щепотка
Способ приготовления:
Творог протираем его через сито или пюрируем в кухонном комбайне, но можно этого не делать.
Соединяем творог, яйцо, соль, стевию, муку и хорошо перемешиваем, даем постоять минут 20.
Обязательно влажными руками формируем круглые сырники, обваливаем их в муке и укладываем на противень.
Ставим в разогретую духовку и запекаем 10 минут.
Соленые сырники с зеленью, чесноком и сыром
Ингредиенты:
Творог – 250-300 г
Яйца – 1 шт
Сыр – 50 г
Зелень – по вкусу
Чеснок – 1 зуб.
Мука – 3 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Тщательно смешиваем все ингредиенты, перемешиваем.
Аккуратно формируем сырники и жарим на слегка смазанной маслом сковороде. ⠀
Подавать со сметаной или нежирным йогуртом.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что будет с организмом, если полностью отказаться от алкоголя.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!