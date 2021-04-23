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Как не сорваться с диеты на праздники: 5 вкусных безопасных блюд

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Правильный режим питания – не простая штука, особенно в праздничные дни, когда вокруг вредная еда и алкоголь. Но даже в таких ситуациях нужно просто сделать свою диетическую еду вкусной, это не сложно!

Редакция FoodOboz собрала для вас 5 рецептов вкусных, а главное здоровых и полезных блюд, которые точно не навредят здоровью.

Куриное филе с кокосовым молоком и овощами и манго

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 500 г

  • Сладкая паприка – 2 шт.

  • Перец чили – 1 шт.

  • Имбирь – 50 г

  • Чеснок – 4 зуб.

  • Молоко кокосовое – 400 мл

  • Кориандр – 1 пуч.

  • Лук зеленый – 1 пуч.

  • Лук репчатый – 2 шт.

  • Манго – 1 шт.

  • Куркума – 2ст. л.

  • Оливковое масло – 30 мл

  • Соевый соус – 3 ст.л.

  • Лимон – 1 шт.

  • Мед – 1 ст.л.

  • Апельсин – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Филе нарезаем полосками, овощи также мелко нарезаем.

  2. Обжариваем филе до белого цвета. Добавляем лук и жарим еще 5 мин.

  3. Удаляем семена у перца чили и добавляем к курице вместе с измельченными цитрусовыми. Нарезаем зелень и отправляем туда же.

  4. Добавляем все овощи и жарим еще 5мин.

  5. Добавляем мед и соевый соус, после вливаем кокосовое молоко и доводим до кипения.

  6. Все хорошо перемешиваем, даем настояться и можно есть.

Куриные кексы с брокколи и сыром

Куриные кексы
Куриные кексы

  • Куриное филе – 200 г

  • Яйца– 3 шт.

  • Болгарский перец – 20 г

  • Брокколи – 200 г

  • Натуральный йогурт – 80-90 г

  • Сыр – 80 г

  • Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Филе нарезаем маленькими кусочками и на маленьком огне около 1 минуты обжариваем со специями.

  2. Режим перец кубиком, делим брокколи на соцветия и все вместе обжариваем.

  3. Смешиваем яйца со специями и йогуртом, добавляем натертый сыр. Все ингредиенты соединяем и хорошо перемешиваем.

  4. Получившуюся смесь выкладываем в формы для кексов и выпекаем 40-50 минут.

Морковный салат с яйцом

Полезный салат
Полезный салат. Источник: gettyimages.com

Ингредиенты:

  • Большая морковь – 2-3 шт.

  • Яйца варенные – 5-6 шт.

  • Чеснок – 2-3 зуб.

  • Сметана – 2-3 ст. л.

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чистим морковку, натираем на терке среднего размера.

  2. Очищенные яйца нарезаем мелко или же трем на терке - по желанию. Выкладываем в салатник к моркови.

  3. Измельчаем зубчики чеснока и добавляем к моркови с яйцами. По вкусу солим, перчим. Добавляем сметану и перемешиваем.

Сырники в духовке

Ингредиенты:

  • Творог – 250-300 г

  • Яйца – 1 шт

  • Мука рисовая – 2 стл.л.

  • Стевия – 10 г

  • Соль щепотка

Способ приготовления:

  1. Творог протираем его через сито или пюрируем в кухонном комбайне, но можно этого не делать.

  2. Соединяем творог, яйцо, соль, стевию, муку и хорошо перемешиваем, даем постоять минут 20.

  3. Обязательно влажными руками формируем круглые сырники, обваливаем их в муке и укладываем на противень.

    Ставим в разогретую духовку и запекаем 10 минут.

Соленые сырники с зеленью, чесноком и сыром

Ингредиенты:

  • Творог – 250-300 г

  • Яйца – 1 шт

  • Сыр – 50 г

  • Зелень – по вкусу

  • Чеснок – 1 зуб.

  • Мука – 3 ст. л.

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Тщательно смешиваем все ингредиенты, перемешиваем.

  2. Аккуратно формируем сырники и жарим на слегка смазанной маслом сковороде. ⠀

  3. Подавать со сметаной или нежирным йогуртом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что будет с организмом, если полностью отказаться от алкоголя.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теги
диета еда
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