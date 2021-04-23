Как не сорваться с диеты на праздники: 5 вкусных безопасных блюд

Правильный режим питания – не простая штука, особенно в праздничные дни, когда вокруг вредная еда и алкоголь. Но даже в таких ситуациях нужно просто сделать свою диетическую еду вкусной, это не сложно!

Редакция FoodOboz собрала для вас 5 рецептов вкусных, а главное здоровых и полезных блюд, которые точно не навредят здоровью.

Куриное филе с кокосовым молоком и овощами и манго

Ингредиенты:

Куриная грудка – 500 г

Сладкая паприка – 2 шт.

Перец чили – 1 шт.

Имбирь – 50 г

Чеснок – 4 зуб.

Молоко кокосовое – 400 мл

Кориандр – 1 пуч.

Лук зеленый – 1 пуч.

Лук репчатый – 2 шт.

Манго – 1 шт.

Куркума – 2ст. л.

Оливковое масло – 30 мл

Соевый соус – 3 ст.л.

Лимон – 1 шт.

Мед – 1 ст.л.

Апельсин – 1 шт.

Способ приготовления:

Филе нарезаем полосками, овощи также мелко нарезаем. Обжариваем филе до белого цвета. Добавляем лук и жарим еще 5 мин. Удаляем семена у перца чили и добавляем к курице вместе с измельченными цитрусовыми. Нарезаем зелень и отправляем туда же. Добавляем все овощи и жарим еще 5мин. Добавляем мед и соевый соус, после вливаем кокосовое молоко и доводим до кипения. Все хорошо перемешиваем, даем настояться и можно есть.

Куриные кексы с брокколи и сыром

Куриные кексы

Куриное филе – 200 г

Яйца– 3 шт.

Болгарский перец – 20 г

Брокколи – 200 г

Натуральный йогурт – 80-90 г

Сыр – 80 г

Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Филе нарезаем маленькими кусочками и на маленьком огне около 1 минуты обжариваем со специями. Режим перец кубиком, делим брокколи на соцветия и все вместе обжариваем. Смешиваем яйца со специями и йогуртом, добавляем натертый сыр. Все ингредиенты соединяем и хорошо перемешиваем. Получившуюся смесь выкладываем в формы для кексов и выпекаем 40-50 минут.

Морковный салат с яйцом

Полезный салат. Источник: gettyimages.com

Ингредиенты:

Большая морковь – 2-3 шт.

Яйца варенные – 5-6 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Сметана – 2-3 ст. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Чистим морковку, натираем на терке среднего размера. Очищенные яйца нарезаем мелко или же трем на терке - по желанию. Выкладываем в салатник к моркови. Измельчаем зубчики чеснока и добавляем к моркови с яйцами. По вкусу солим, перчим. Добавляем сметану и перемешиваем.

Сырники в духовке

Ингредиенты:

Творог – 250-300 г

Яйца – 1 шт

Мука рисовая – 2 стл.л.

Стевия – 10 г

Соль щепотка

Способ приготовления:

Творог протираем его через сито или пюрируем в кухонном комбайне, но можно этого не делать. Соединяем творог, яйцо, соль, стевию, муку и хорошо перемешиваем, даем постоять минут 20. Обязательно влажными руками формируем круглые сырники, обваливаем их в муке и укладываем на противень. Ставим в разогретую духовку и запекаем 10 минут.

Соленые сырники с зеленью, чесноком и сыром

Ингредиенты:

Творог – 250-300 г

Яйца – 1 шт

Сыр – 50 г

Зелень – по вкусу

Чеснок – 1 зуб.

Мука – 3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Тщательно смешиваем все ингредиенты, перемешиваем. Аккуратно формируем сырники и жарим на слегка смазанной маслом сковороде. ⠀ Подавать со сметаной или нежирным йогуртом.

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