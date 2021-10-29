Как сделать жаренную рыбу невероятно вкусной: лайфхак от фудблогера

Часто пожарить вкусную рыбу не удается. Она горит или расползается по поверхности, жесткая. Все дело не в самом продукте, а в технологии приготовления. Следует воспользоваться несколькими ценными советами, чтобы не пришлось выбрасывать продукт.

Кулинарный блогер Мария Золотова поделилась полезным лайфхаком приготовления вкусной и привлекательной рыбы. Опубликовано на странице Facebook.

Женщина советует не добавлять жаркое масло на сковородку. Лучше просто смазать саму рыбу, чтобы масло равномерно покрыло продукт. Так блюдо точно не пригорит, будет целостно, хрустящим снаружи и нежным внутри.

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Также есть рыба, которую можно обжарить без масла. Идеей поделилась pohydayka_ на своей странице в Instagram.

Жареный диетический хек

Ингредиенты:

филе хека – 6 шт

яйца – 2 шт

мука из твердых сортов пшеницы или кукурузная – 2 ст.л

клетчатка льна – 1 ст.л клетчатки льна

соль

специи

Способ приготовления:

Сначала обвалять филе в смеси из клетчатки и муки. Затем во взбитом яйце. Обжариваем на антипригарной сковороде без под крышкой масла.

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