Один из самых вкусных и популярных напитков – кофе. Его можно готовить абсолютно по-разному, добавляя молоко, сливки, специи, какао.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, как правильно варить кофе, чтобы он не потерял приятный аромат, вкус, не был горьким и кислым.

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Как правильно варить кофе в турке

Выбирайте для этого медную турку, насыпьте кофе мелкого помола из расчета 2 ч. л. на 100 мл воды, влейте воду, поставьте на маленький огонь и готовьте, пока не появится пенка. Не доводите кофе в турке до кипения. Снимите турку с огня, и обязательно добавьте 1 чайную ложку прохладной воды, чтобы кофейная гуща опустилась на дно турки. После этого вылейте кофе в чашку и можно добавить сахар, корицу.

Как правильно заварить кофе в чашке

Для этого вам нужна обязательно горячая вода и крупно молотый кофе. Стоит отметить, для того, чтобы напиток получился ароматным и насыщенным, нужно соблюдать пропорцию: 6-10 г молотого кофе на 100 мл воды.

Воду обязательно нужно довести до кипения, после дать остыть до 93-96 С и только после всыпьте в чашку кофе и залейте водой, дайте постоять 4-5 минут и только после этого перемешайте и можно пить.

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