Как небанально приготовить пиццу в форме мафинов: рецепт теста без дрожжей

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как небанально приготовить пиццу в форме мафинов: рецепт теста без дрожжей

Мафины-пицца – это отличный способ небанально приготовить популярное итальянское блюдо и порадовать своих родных чем-нибудь вкусненьким и одновременно интересным. От классической пиццы это блюдо отличает разве что оригинальная подача. А много начинки и привкус соуса – остается неизменным.

Как приготовить пиццу в форме мафинов рассказала фудблогер Анна Станкевич (anny.cooking) на своей странице в Instagram.

Рецепт пиццы в форме мафинов

Ингредиенты на 12 мафинов:

  • яйца – 2 шт

  • масло – 5 ст. л.

  • томатная паста – 1 ст. л.

  • кефир – 200 мл

  • мука – 250 г

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  • сода – 3 г

  • разрыхлитель – 5 г

  • сахар – 1 ч. л.

  • соль – 1\3 ч. л.

Какой сыр использовать для пиццы

Начинка:

  • твердый сыр – 100 г

  • болгарский перец – 1\2 шт

  • ветчина\колбаса – 100 г

Специи: итальянские травы, орегано, паприка, гранулированный чеснок.

Способ приготовления:

1. Смешать до однородности яйца, соль, сахар, специи, кефир, томатную пасту и растительное масло. Также добавить специи.

Тесто без дрожжей для пиццы

2. Добавить просеянную муку, соду и разрыхлитель. Замесить тесто.

3. Подготовить начинку: порезать ветчину и перец, сыр натереть на терке (немножко оставить). Добавить в тесто.

Начинка для пиццы-мафинов

4. Выложить тесто в формочки.

5. Сверху присыпать сыром.

Как небанально приготовить пиццу

6. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

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