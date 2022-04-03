Мафины-пицца – это отличный способ небанально приготовить популярное итальянское блюдо и порадовать своих родных чем-нибудь вкусненьким и одновременно интересным. От классической пиццы это блюдо отличает разве что оригинальная подача. А много начинки и привкус соуса – остается неизменным.

Как приготовить пиццу в форме мафинов рассказала фудблогер Анна Станкевич (anny.cooking) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты на 12 мафинов:

яйца – 2 шт

масло – 5 ст. л.

томатная паста – 1 ст. л.

кефир – 200 мл

мука – 250 г

Видео дня

сода – 3 г

разрыхлитель – 5 г

сахар – 1 ч. л.

соль – 1\3 ч. л.

Начинка:

твердый сыр – 100 г

болгарский перец – 1\2 шт

ветчина\колбаса – 100 г

Специи: итальянские травы, орегано, паприка, гранулированный чеснок.

Способ приготовления:

1. Смешать до однородности яйца, соль, сахар, специи, кефир, томатную пасту и растительное масло. Также добавить специи.

2. Добавить просеянную муку, соду и разрыхлитель. Замесить тесто.

3. Подготовить начинку: порезать ветчину и перец, сыр натереть на терке (немножко оставить). Добавить в тесто.

4. Выложить тесто в формочки.

5. Сверху присыпать сыром.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: