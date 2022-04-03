Как небанально приготовить пиццу в форме мафинов: рецепт теста без дрожжей
Мафины-пицца – это отличный способ небанально приготовить популярное итальянское блюдо и порадовать своих родных чем-нибудь вкусненьким и одновременно интересным. От классической пиццы это блюдо отличает разве что оригинальная подача. А много начинки и привкус соуса – остается неизменным.
Как приготовить пиццу в форме мафинов рассказала фудблогер Анна Станкевич (anny.cooking) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты на 12 мафинов:
яйца – 2 шт
масло – 5 ст. л.
томатная паста – 1 ст. л.
кефир – 200 мл
мука – 250 г
сода – 3 г
разрыхлитель – 5 г
сахар – 1 ч. л.
соль – 1\3 ч. л.
Начинка:
твердый сыр – 100 г
болгарский перец – 1\2 шт
ветчина\колбаса – 100 г
Специи: итальянские травы, орегано, паприка, гранулированный чеснок.
Способ приготовления:
1. Смешать до однородности яйца, соль, сахар, специи, кефир, томатную пасту и растительное масло. Также добавить специи.
2. Добавить просеянную муку, соду и разрыхлитель. Замесить тесто.
3. Подготовить начинку: порезать ветчину и перец, сыр натереть на терке (немножко оставить). Добавить в тесто.
4. Выложить тесто в формочки.
5. Сверху присыпать сыром.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.
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