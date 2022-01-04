Как небанально приготовить спагетти в духовке: с сыром и грибами

Макароны или спагетти – это привычные и доступные продукты, которые всегда есть под рукой. Но немного разнообразия еще никому не помешало и приготовить их совершенно по-новому вполне реально.

К примеру, спагетти можно запечь в духовке с сыром, грибами и соусом. С таким блюдом не придется долго возиться, а сытой будет вся семья.

Рецептом спагетти в духовке поделилась фудблогер Мария Гамза. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

спагетти – 500 г

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт

творог на тосты – 1 п

моцарелла (или любой другой сыр) – 150 г

кетчуп\томатный сок – 1\2 ст

сливки – 150 мл

вода – 200 мл

Способ приготовления:

1. Шампиньоны порезать и пожарить до готовности.

2. На дно формы выложить сырые спагетти.

3. Выложить два вида сыра и шампиньоны.

4. Залить сливками и водой. Дополнить любимыми специями.

5. Запекать при температуре 200 градусов 30-40 минут.

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