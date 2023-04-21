Как нельзя готовить драники: самые распространенные ошибки

Драники – бюджетное блюдо из картофеля, о котором знает каждая украинская хозяйка. После жарки они должны держать форму, быть золотистыми и хрустящими. Но очень часто картофель превращается в серый ком. У такого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении драников. Если вы это поправите – сможете получить привлекательное и вкусное блюдо.

Приготовление дерунов без лука

Золотистый цвет картофеля сохраняет именно натертый лук. Поэтому если вы не добавите этот овощ – картофель станет серым и очень мягким.

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Хранение теста долгое время

После приготовления массы для драников начинайте сразу их жарить. Чем длиннее тесто хранится в холодильнике – тем оно темнее.

Слишком большие драники

Если драники очень большие – они не успеют хорошо прожариться внутри и начнут гореть. Поэтому блинчик должен быть достаточно тонким. При этом, жарить нужно на маленьком огне под крышкой.

Использование картофеля с низким содержанием крахмала

Чтобы драники держали форму и не разваливались, для них нужно выбирать картофель, в котором высокое содержание крахмала. Также очень важно слить лишнюю жидкость. Несколько ложек крахмала можно добавить по отдельности.

Многовато муки и излишняя жидкость

Большое количество муки способствует тому, что драники становятся резиновыми и невкусными. А если драники очень тонкие – в тесте было много жидкости.

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