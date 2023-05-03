Главный признак удачного дрожжевого теста – это очень пышная и эластичная текстура. Масса должна подняться почти в два раза. Но часто этого не происходит. Причины могут быть совершенно разными.

Редакция FoodOboz расскажет, о самых распространенных ошибках, из-за которых дрожжевое тесто не выходит. Выполняя эти действия – вы только портите продукты.

Дрожжи плохого качества

Сухие дрожжи могут храниться достаточно долго. Но прессованные портятся гораздо быстрее. Поэтому, есть вероятность, что в свою выпечку вы добавите отсыревший и некачественный продукт. Старые дрожжи не поднимаются, поэтому ваше тесто будет испорчено.

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Неправильный расчет пропорции дрожжей

Дрожжи нужно добавлять четко по рецепту. Для эластичного и пышного теста это очень важно. Поэтому, если у вас нет нужного количества продукта, лучше сходите в магазин или не готовьте выпечку, чтобы не портить продукты.

Холод

Самый большой враг дрожжевого теста – это низкая температура. Чтобы масса подошла, была пышной и нежной – ее обязательно нужно поставить в теплое место. Очень важно, чтобы там не было сквозняков.

Очень горячее или холодное молоко

Горячее молоко разрушит структуру дрожжей и они просто не заработают. Холодное – тоже испортит продукт. В тесто нужно заливать жидкость только комнатной температуры

Слишком много муки

Забитое мукой тесто тоже не поднимается. Оно просто становится резиновым. Поэтому добавляйте ингредиент постепенно и хорошо вымешивайте, не торопитесь.

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