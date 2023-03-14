Как нельзя готовить еду: топ-5 самых распространенных ошибок, которые допускал каждый
Для кого-то кулинария – это хобби, для кого-то – работа, для кого-то – невозможная задача. Но у всех есть одни и те же проблемы во время приготовления пищи. Также одни и те же ошибки.
Редакция FoodOboz расскажет о 5 самых распространенных. Именно они могут испортить ваше блюдо.
Несоответствие ингредиентов рецепта
Многие хозяйки, после того, как увидели в социальных сетях интересный рецепт – сразу начинают готовить. Затем оказывается, что необходимых ингредиентов недостаточно. Поэтому компоненты заменяются. Но если вы готовите блюдо впервые – не экспериментируйте, ведь правильного вкуса не узнаете
Не тот нож
Нож на самом очень важный. Нужно пользоваться отдельным ножом для каждого продукта: мяса, рыбы, сыра, овощей. Это влияет на вкус, а также внешний вид блюда.
Пробовать блюдо только после приготовления
Важно в процессе создания блюда контролировать его вкус. Поэтому время от времени стоит пробовать продукты, которые готовятся.Так вы сможете регулировать количество специй, консистенцию и точно приготовите успешный кулинарный шедевр.
Очень важные мелочи
Если вы смотрите видео рецепт – внимательно следите за кулинаром. Он может не озвучивать, но выполнять определенные действия. К примеру, разогревать духовку. В результате – вы просто можете испортить продукты.
Рассеянность
Следует готовить блюдо сразу и сконцентрироваться только на нем. Если одновременно делать другие дела – о том, что там жарится на сковороде или запекается в духовке, можно легко забыть.
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