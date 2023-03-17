Как нельзя готовить макароны: самые распространенные ошибки, из-за которых изделия получаются невкусными
Часто макароны слипаются, развариваются и получаются пресными. Все это из-за неправильной технологии приготовления. А именно: температуру воды, отваривание с крышкой или без нее, с промыванием или без него.
Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении макарон. Если следовать следующим советам – блюдо получится идеальным и по вкусу, и по консистенции.
Нельзя высыпать в холодную воду
Воду для макарон сначала нужно вскипятить и подсолить. Также добавить столовую ложку масла, чтобы изделия не слипались. К тому же, правильно отварные макароны не нуждаются в промывании, ведь этот процесс только портит вкус.
Долго готовить макароны под крышкой не стоит
Если макароны накрывать крышкой – они просто переварятся. Достаточно лишь соблюдать технологию приготовления, указанную на пачке.
Приготовление без соли
Без добавления соли вкусные макароны приготовить не получится. Специю нужно добавить в момент, когда вода активно кипит. Изделия будут иметь хороший вкус и не разварятся. Главное – не упустить момент.
Недостаточное количество воды
Необходимо соблюдать четкие пропорции воды и изделий. Если жидкости будет мало – макароны просто недоварятся. К тому же, крахмал будет очень ощущаться по вкусу.
Не стоит готовить макароны сразу на несколько дней
Макароны лучше есть сразу после отваривания – именно тогда они самые вкусные. Если оставить на следующий день – блюдо испортится. В холодильнике тоже оставлять нельзя.
Нельзя оставлять готовые макароны в воде
Чем дольше макароны находятся в воде – дым больше портятся. Поэтому сразу после отваривания изделия нужно сбросить на дуршлаг.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: