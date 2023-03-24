Рассыпчатый и ароматный плов – это самое популярное блюдо из риса. Но часто бывает, что во время приготовления крупа просто склеивается и превращается в кашу. У такого явления есть много причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках. которые часто допускают при приготовлении плова. В первую очередь, нужно помнить, что далеко не весь рис подходит для плова.

Несоответствие сорта

Чтобы плов не склеивался и получился рассыпчатым, лучше выбирать рис таких сортов: басмати, жасмин, девзира. Именно такой рис впитывает необходимое количество жира и воды. Также, у блюда после приготовления очень приятный аромат. Зерна имеют специальное покрытие, способствующее тому, что крупа не превращается в кашу.

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Приготовление риса без замачивания

При отваривании рис выделяет крахмал. Поэтому крупа получается клейкой. Поэтому если продукт не замочить перед приготовлением – в нем будет слишком много крахмала и получится каша.

Несоблюдение пропорций

Именно пропорции способствуют этому. что рис впитывает нужное количество жидкости и жира. К примеру на 1 килограмм риса требуется 1 килограмм мяса. На 1 кг мяса – 500-800 грамм моркови и 300 грамм обыкновенного лука. Ее можно добавить и больше, но тогда будет сложно правильно обжарить. Воды – в 2 раза больше количества риса.

Неправильная посуда

Для плова очень важно, чтобы в посуде были толстые стенки. Поэтому лучше всего подходит котелок из чугуна. Также, в нем обязательно должна быть крышка, ведь плов готовится только под ней.

Приготовление плова без специй

Плов без специй – это не плов. Пряности прекрасно сочетаются с мясом и насыщают рис. Лучше всего для блюда подходят: зира, паприка, перец, головка чеснока и соль.

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