Вкусный рассыпчатый рис – это идеальный гарнир к мясу и рыбе. Также, основа для плова или ризотто. Но с приготовлением такого продукта часто возникают проблемы: рис склеивается, становится жестким и совсем невкусным. У такого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении крупы. Если вы их исправите – рис будет рассыпчатым и нежным.

Неправильные пропорции воды и риса

Традиционные пропорции приготовления риса – одна часть крупы и 2 части воды. Но нужно помнить о том, что если вы промываете и предварительно замачиваете рис – он уже впитает определенное количество жидкости. Поэтому пропорция может измениться на 1:1,5 или 1:1.

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А для нешлифованного риса воды нужно наоборот гораздо больше – 3, 4 части.

Активное кипение

После закипания рис очень важно варить под крышкой. Вода должна легко кипеть, без активных пузырьков. Таким образом рис пропарится. Иначе, он будет очень жестким и потеряет форму.

Заливание риса холодной водой

Рис нужно засыпать только в горячую воду. Это один из важнейших шагов, которые сделают вашу крупу рассыпчатой. Холодная вода еще не успеет закипеть, как рис уже склеится.

Приготовление риса без замачивания и промывания

Замачивать и промывать не нужно только пропаренный рис. Остальные виды имеют на поверхности много крахмала, пыли. Потому все это нужно хорошо промыть в большом количестве воды. Или вообще замочить. Но делать это нужно только в соленой воде. На литр жидкости нужно добавить столовую ложку соли. Перед приготовлением крупу также хорошо промыть несколько раз.

Неправильная посуда

Приготовление риса в эмалированной посуде – это большая ошибка, ведь крупа точно пристанет к стенкам. Очень важно, чтобы емкость имела глубокое и толстое дно. Это может быть котелок или мультиварка.

Частое перемешивание

Рис ни в коем случае нельзя размешивать во время приготовления. Он должен пропариваться под крышкой и впитывать необходимое количество воды. Если же крупу размешивать – она превратится в кашу и будет очень жесткой.

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