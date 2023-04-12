С приготовлением рыбы у многих людей часто возникают проблемы. Продукт прилипает к сковороде, выходит сухим или просто разваливается. У такого явления есть много причин.

Редакция FoodOboz расскажет о том, как не следует готовить рыбу, чтобы не испортить ее. Также поделится советами, как сделать этот продукт действительно вкусным.

Жарение влажной рыбы

Для того, чтобы в рыбе была золотая хрустящая корочка , продукт нужно хорошо промокнуть. Иначе, рыба просто пропарится, а не прожарится.

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Много соли

Если вообще не добавлять соли – рыба будет невкусной. Но слишком большое количество этой специи может испортить продукт. Соль способна размягчать волокна рыбы. И, в результате, она просто развалится. Можно совсем чуть-чуть посолить маринад, а затем добавить специи сверху уже на приготовленную рыбу.

Недостаточно разогретая сковорода

Если положить рыбу на холодную сковородку, она неравномерно приготовится и начнет прилипать. Чтобы получить хрустящую корочку, хорошо разогрейте посуду, в которой будете готовить продукт.

Жарка не с той стороны

Очень важно начинать жарить рыбу с той стороны, где шкурка. Именно это действие способствует тому, что продукт останется целым после жарки.

Активно переворачивать рыбу во время приготовления

Убедитесь в том, что кусочек хорошо поджарился с одной стороны, только тогда переворачивайте. Иначе рыба начнет прилипать и гореть. Перевернуть рыбу достаточно всего 1 раз.

Слишком длительное приготовление

Многие волнуются, чтобы не подать рыбу сырой. Поэтому часто передерживают продукт на сковороде. Но такое действие очень вредит блюду. Рыба становится сухой и жесткой. Оптимальное время жарки рыбы – от 3 до 5 минут на каждый кусочек. Также, можно воспользоваться кулинарным термометром.

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