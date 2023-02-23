Идеальная жареная рыба имеет хрустящую корочку сверху и нежное мясо внутри. Но часто такой продукт просто распадается или горит. Поэтому для того, чтобы такого не произошло, нужно соблюдать правильную технологию.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении блюда

Неправильная сковорода

Сковорода с антипригарным покрытием не подходит для жарки рыбы, ведь в такой посуде достаточно тяжело контролировать уровень температуры. В данном случае лучше всего подойдет сковороде из чугуна и стали. Температура будет стабильной, поэтому получится хрустящая корочка.

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Очень много влаги

Прежде чем мариновать и жарить рыбу, ее нужно хорошо протереть салфетками от лишней влаги. Если будет много жидкости – хрустящей корочки не получится.

Разогрев посуды

Перед жаркой рыбы нужно очень хорошо разогреть сковороду, а потом уже наливать масло и выкладывать рыбу. Если же положить продукт сразу – он пригорит. После жарки можно выложить рыбу на бумажную салфетку.

Время приготовления

Для того чтобы рыба хорошо прожарилась, достаточно всего 5-7 минут. Если очень долго готовить рыбу – она станет слишком сухой. При этом продукт нужно готовить на максимально разогретой сковороде.

Постоянный переворот

Рыбу не нужно постоянно переворачивать. Ее нужно сначала обжарить полностью с одной стороны, а затем постностью с другой, по 5-7 минут. Для переворачивания удобно использовать тонкую лопатку или 2 вилки.

Вид рыбы

Рыбу, у которой очень мягкая текстура, лучше жарить в кляре или панировке. Некоторая рыба вообще не подходит для жарки. Треску, например, лучше отварить – в таком виде она гораздо вкуснее.

Очистка рыбы

Кожицу лучше снимать уже после приготовления. В противном случае рыба просто потеряет свою цельность. Кожа действует как дополнительный слой для того, чтобы середина была мягкой и хорошо приготовилась.

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