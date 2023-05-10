Свекла – самый важный ингредиент в борще. И для того, чтобы блюдо было действительно вкусным и имело красивый насыщенный цвет, овощ нужно правильно приготовить. С этим у многих хозяек возникают проблемы.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при добавлении свеклы в борщ. Из-за этого продукты просто портятся и блюдо получится невкусным.

Недостаточное количество овоща

Чтобы борщ получился действительно вкусным и наваристым, важно добавить достаточно свеклы. Его должно быть столько же, сколько картофеля. Ориентироваться нужно на свою кастрюлю, где будете готовить блюдо.

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Добавление сырой свеклы

Если добавить сырую свеклу – борщ будет иметь неприятный коричневый цвет и получится совсем безвкусным. Поэтому сначала овощ обязательно нужно обжарить на сковороде.

Обжаривание без лимонного сока

В обжаривании свеклы также есть несколько нюансов. У вас никогда не получится приготовить насыщенный и яркий борщ, если вы не добавите в свеклу немного лимонного сока. Именно он способствует сохранению цвета. Если нет свежего лимона – можно использовать лимонную кислоту из пачки.

Неправильный момент добавления свеклы

Нельзя добавлять свеклу по своему усмотрению. Это нужно сделать через несколько минут после того, как вы положили зажарку. Только так блюдо получится действительно вкусным и привлекательным.

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