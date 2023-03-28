Как нельзя готовить сырники: самые распространенные ошибки, из-за которых блюдо не получается
Даже у самых опытных хозяек возникают проблемы с приготовлением сырников. Изделия распадаются, горят или превращаются в кашу. Все это из-за неправильного теста.
Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, из-за которых сырники не выходят. Также о том, как спасти слишком жидкую массу для жарки.
Недостаточное количество муки или манки
Именно эти компоненты скрепляют массу. Поэтому если их мало, сырники будут разваливаться. Сыпучие ингредиенты впитывают в себя лишнюю жидкость. А если вы хотите сделать блюдо более диетическим – добавьте только манку.
Слишком много сахара
Именно из-за этой ошибки сырники разваливаются. Сахар слишком размягчает сыр. Поэтому для того, чтобы тесто при жарке осталось целым, добавьте немного сахара. а потом можно уже готовые изделия сверху посыпать пудрой или добавить мед, варенье или сгущенку.
Слишком много жидких компонентов
Нужно помнить, что сыр не впитывает жидкости, а растворяется в них. Поэтому не стоит вливать много молока или сметаны. Если же вы уже это сделали – добавьте еще сыр или манку. Важно после этого дать тесту немного постоять. За это время манка набухнет и масса станет густой.
Использование крахмала
В любом случае нельзя загущать тесто для сырников крахмалом. Продукты станут просто не съедобными.
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