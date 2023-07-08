Главная функция холодильника – сохранять свежесть продуктов. Поэтому мы стараемся положить туда всю свою еду. Но во время очередного открывания дверцы, замечаем появление неприятного запаха, а также плесени. У такого явления есть достаточно много причин.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет о самых популярных ошибках хранения продуктов в холодильнике. Именно они являются причиной быстрой порчи продуктов и проблем в работе техники.

Хранение продуктов хаотично, без сортировки по температуре

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Следует помнить о том, что каждый участок холодильника имеет свою температуру. Поэтому все продукты нужно раскладывать с учетом этого момента. Если это мясо или рыба – такие продукты следует хранить на нижних полках. Там самая низкая температура. А вот фрукты и овощи лучше всего положить на верхние полки.

Хранение продуктов в упаковке

Для того, чтобы продукты дольше оставались свежими – очень важно, чтобы была хорошая концентрация воздуха и влаги. А упаковка представляет собой барьер, который этому препятствует. В результате – еда начинает портиться. Некоторые продукты можно положить в контейнеры или специальные пакеты.

Хранение продуктов на дверце холодильника

Дверца холодильника – это место с высокой температурой. Поэтому привычка хранить там яйца достаточно ложная. Используйте полки для различных соусов.

Игнорирование излишней влаги

Внутри холодильника регулярно образуется конденсат. И если влагу периодически не протирать – есть риск распространения плесени и бактерий.

Игнорирование очистки холодильника

Не стоит забывать об обработке полок холодильника всевозможными моющими средствами. Если есть продукты, которые нужно сполоснуть – тоже это сделайте. Так вы убережете свою пищу от бактерий.

Не проверяете срок годности

Очень важно время от времени проверять продукты на свежесть. Если какие-то из них испортятся – свежая пища также может заразиться. К тому же, возникнет неприятный запах.

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