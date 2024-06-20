Много разнообразных овощей на кухне – это очень удобно. Всегда можно сделать полезный салат, просто порезать на тарелку к каше или картофелю, сделать бутерброды. Но следует не забывать о правильном хранении таких продуктов, чтобы они не испортились.

Редакция FoodOboz расскажет, куда лучше положить свежие овощи и в каком виде, чтобы они долго оставались свежими. Следует учесть несколько важных нюансов.

Не мойте плоды перед продолжительным хранением

Мыть овощи лучше всего перед тем, как вы хотите их употреблять. В противном случае вода лишь навредит плодам, и они начнут быстро гнить. Для того, чтобы мыть овощи раньше времени, просто нет нужды.

Не храните овощи в пакетах

Речь идет именно о полиэтиленовых пакетах. Они совершенно не подходят для хранения овощей, хотя многие пользуются именно этим методом. Когда овощи находят в полиэтиленовом пакете – им совершенно не хватает воздуха и плоды начинают портиться. Лучшее решение – положить продукты в специальный отсек в холодильнике без пакета.

Не храните овощи нарезанными

В предварительной нарезке, равно как и в промывке овощей, нет нужды. Плоды начнут чернеть, обветрятся и потеряют свои удачные вкусовые качества.

Кладите овощи отдельно от фруктов

Фрукты и овощи обязательно нужно положить отдельно. Дело в том, что сладкие плоды выделяют этилен – это вещество способствует быстрому созреванию, поэтому овощи через него могут мгновенно начать портиться.

Организуйте правильное соседство

Не все овощи можно хранить в одной емкости. Например, картофеля и баклажаны должны лежать отдельно от остальных плодов.

Не кладите много плодов в одну емкость

Чтобы овощи долго оставались свежими – обязательно должна быть оптимальная концентрация воздуха. Поэтому всегда нужно оставлять немного простора и не забивать емкость плодами вверх.

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