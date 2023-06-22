Огурцы – это самые популярные овощи для консервирования. Зимой такая закуска отлично дополняет мясо, рыбу и любой гарнир. Но довольно часто огурцы портятся прямо в банке. Все это из-за ряда ошибок, которые довольно часто допускают даже опытные хозяйки.

Редакция FoodOboz расскажет, что может испортить огурцы во время консервирования. Избегайте этих действий, чтобы приготовить вкусное блюдо.

Консервирование огурцов без замачивания

Если вы не замочите огурцы в холодной воде на несколько часов, они потеряют упругость и станут очень мягкими. Поэтому если вы хотите, чтобы овощи были хрустящими и упругими – не упустите эту процедуру

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Огурцы неподходящего сорта или старые

Далеко не все огурцы подходят для консервирования. Чтобы овощ получился действительно вкусным – следует выбирать молодые плоды, которые имеют черные иголочки. Огурцы с белыми иголочками или старые не подходят.

Использование проточной воды

Вода из-под крана хлорированная. Поэтому ее нельзя использовать для консервирования. Лучше всего брать в бутылях из магазина или из колодца.

Не стерилизованные банки или крышки

Это очень большая ошибка, ведь если в консервацию попадут микробы – она будет испорчена.

Кроме того в грязной таре после консервирования образуется плесень, которая очень опасна для здоровья человека.

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