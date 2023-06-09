Запекание – это идеальное решение, если вы хотите приготовить действительно вкусные и полезные блюда. Или же полакомиться домашними тортиками. круассанами или другими десертами. Но у вас это получится только в том случае, если вы правильно пользуетесь духовкой.

Редакция FoodOboz расскажет о том, на что следует обращать внимание во время приготовления блюд в духовке. Есть ошибки, которые допускают многие.

Неправильно расположенная решетка

Совершенно не зря решетка в духовке мобильная. Ее можно ставить на разные уровни. От этого во многом зависит вкус и внешний вид блюда. И наиболее равномерно распространяется температура именно на среднем уровне. Если поставить решетку слишком высоко – блюдо очень запечется сверху, а внутри будет сырой. Если поставить слишком низко – блюдо начнет гореть. Использовать разные уровни можно только периодически, для придания хрустящей корочки.

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Игнорирование функции "конвекция"

Такая функция есть во всех современных духовках. Но очень часто хозяйки о ней забывают. И даже очень зря. Дело в том, что здесь действует вытяжная вентиляционная система. Поэтому эта функция равномерно распределит температуру и сделает вашу выпечку хрустящей. Используя эту функцию, процесс приготовления блюд можно проводить на низком температурном режиме при сокращенном времени.

Игнорирование цвета посуды

Продолжительность приготовления выпечки зависит даже от цвета посуды. Если говорить о темной посуде – то в духовке она быстрее нагревается. А потом достаточно долго сохраняет тепло. А если вы хотите, чтобы получилась хрустящая корочка – используйте форму из чугуна. Для десертов с нежной текстурой подходят прозрачные формы и светлые.

Отсутствие ухода

Уязвимым местом в духовке является прокладка для уплотнения двери. Это оказывает большое влияние на качество блюд, ведь заданная температура снижается. При этом, внутренняя стенка покрывается влагой. Поэтому очень важно своевременно заменить прокладку.

Использование фольги

В борьбе с остатками пищи и грязью используют фольгу. Ее просто застилают на дно духовки. Но это грубая ошибка. Фольга обладает свойством создавать отражение. Оно не только блокирует тепло, но и перекрывает поток воздуха. В результате, пища готовится не равномерно. К тому же, фольга обладает свойством плавиться на горячей поверхности, что приведет к быстрому износу техники. А если фольга перекроет поток воздуха, то даже можно отравиться угарным газом.

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