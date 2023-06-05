Тушеное мясо – это отличное дополнение к любому гарниру. Готовится оно достаточно просто и получается сытным. Но очень часто продукт становится слишком сухим и жестким – его просто невозможно есть.

Редакция FoodOboz расскажет, почему тушеное мясо не всегда получается удачным. У такого явления есть несколько причин.

Почему мясо получается очень жесткое или сухое

Если вы сразу кладете мясо в кастрюлю и тушите – это ошибка. Перед этим продукт нужно прожарить. Тогда продукт приготовится быстрее и не будет сухим. Очень важно тушить мясо под закрытой крышкой. Таким образом волокна размякнут, и мясо получится сочным.

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Мало жидкости

Для того, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, в мясо нужно добавить достаточно жидкости. Это может быть овощной отвар или минеральная вода. По объему жидкости должно быть до 1/3 высоты кастрюли. Поэтому нужно выбрать и подходящую посуду.

Слишком много жира

Тушеное мясо должно быть сочным и мягким. Но ни в коем случае не жирным. Поэтому все излишние части лучше просто срезать. Добавить смалец или масло можно тогда, когда вы обжариваете кусочки – этого будет достаточно.

Приготовление мяса без маринования

На вкус блюда наиболее влияет маринад, в котором перед приготовлением было замаринованное мясо. А для того, чтобы продукт хорошо поглощал все соки – его нужно промыть под холодной водой и хорошо просушить.

Добавление овощей в начале приготовления

При приготовлении тушеного мяса в него часто добавляют разнообразные овощи. Особенно это уместно делать сейчас, в сезон. Но следует помнить, что класть их в кастрюлю нужно только через 40-50 минут после мяса (если это свинина или говядина). Если же это сделать сразу – овощи просто разлезутся и потеряют приятный вкус.

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