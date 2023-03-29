Как нельзя варить гречку: будет невкусная и исчезнет вся польза

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
4,9 т.
Как нельзя варить гречку: будет невкусная и исчезнет вся польза

Многие просто заливают гречку холодной водой и ставят на максимальный огонь, чтобы крупа быстрее сварилась. Но после этих действий вкусным и полезным этот продукт будет тяжело назвать. Поэтому следует придерживаться правильной технологии.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках приготовления гречки. Также поделится рецептом постного блюда из этой крупы.

 

Как нельзя готовить гречку:

1. Не промывание гречки перед приготовлением

В пачке с крупой очень много шелухи и разнообразного мусора. Поэтому продукт следует обязательно очень хорошо промыть.

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2. Длительное отваривание

Как нельзя варить гречку: будет невкусная и исчезнет вся польза

Переваренная гречка не имеет никакой пользы. К тому же, она слипается и становится похожей на один сплошной ком.

3. Приготовление без предварительного замачивания

 

В гречке имеется фитиновая кислота. Это вещество препятствует усвоению питательных веществ. Поэтому гречку нужно перед отвариванием замочить хотя бы на 30 минут.

Гречку можно есть не только в отварном виде, но и сделать из такой крупы гречаники. Их можно есть даже в пост, который сейчас продолжается.

Ингредиенты:

  • 400 г отварной гречки
  • 2 картофеля
  • 1 морковь
  • 1-2 ст.л. муки
  • зелень
  • соль, перец по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Как нельзя варить гречку: будет невкусная и исчезнет вся польза

1. Гречку отвариваем.

2. Добавляем натертый картофель и морковь, нарезанную зелень, соль перец по вкусу, перемешиваем.

3. Добавляем муку.

4. Формируем гречаники влажными ладонями.

5. Обжариваем с двух сторон под крышкой

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