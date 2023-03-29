Как нельзя варить гречку: будет невкусная и исчезнет вся польза
Многие просто заливают гречку холодной водой и ставят на максимальный огонь, чтобы крупа быстрее сварилась. Но после этих действий вкусным и полезным этот продукт будет тяжело назвать. Поэтому следует придерживаться правильной технологии.
Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках приготовления гречки. Также поделится рецептом постного блюда из этой крупы.
Как нельзя готовить гречку:
1. Не промывание гречки перед приготовлением
В пачке с крупой очень много шелухи и разнообразного мусора. Поэтому продукт следует обязательно очень хорошо промыть.
2. Длительное отваривание
Переваренная гречка не имеет никакой пользы. К тому же, она слипается и становится похожей на один сплошной ком.
3. Приготовление без предварительного замачивания
В гречке имеется фитиновая кислота. Это вещество препятствует усвоению питательных веществ. Поэтому гречку нужно перед отвариванием замочить хотя бы на 30 минут.
Гречку можно есть не только в отварном виде, но и сделать из такой крупы гречаники. Их можно есть даже в пост, который сейчас продолжается.
Ингредиенты:
- 400 г отварной гречки
- 2 картофеля
- 1 морковь
- 1-2 ст.л. муки
- зелень
- соль, перец по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Гречку отвариваем.
2. Добавляем натертый картофель и морковь, нарезанную зелень, соль перец по вкусу, перемешиваем.
3. Добавляем муку.
4. Формируем гречаники влажными ладонями.
5. Обжариваем с двух сторон под крышкой
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