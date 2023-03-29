Многие просто заливают гречку холодной водой и ставят на максимальный огонь, чтобы крупа быстрее сварилась. Но после этих действий вкусным и полезным этот продукт будет тяжело назвать. Поэтому следует придерживаться правильной технологии.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках приготовления гречки. Также поделится рецептом постного блюда из этой крупы.

Как нельзя готовить гречку:

1. Не промывание гречки перед приготовлением

В пачке с крупой очень много шелухи и разнообразного мусора. Поэтому продукт следует обязательно очень хорошо промыть.

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2. Длительное отваривание

Переваренная гречка не имеет никакой пользы. К тому же, она слипается и становится похожей на один сплошной ком.

3. Приготовление без предварительного замачивания

В гречке имеется фитиновая кислота. Это вещество препятствует усвоению питательных веществ. Поэтому гречку нужно перед отвариванием замочить хотя бы на 30 минут.

Гречку можно есть не только в отварном виде, но и сделать из такой крупы гречаники. Их можно есть даже в пост, который сейчас продолжается.

Ингредиенты:

400 г отварной гречки

2 картофеля

1 морковь

1-2 ст.л. муки

зелень

соль, перец по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Гречку отвариваем.

2. Добавляем натертый картофель и морковь, нарезанную зелень, соль перец по вкусу, перемешиваем.

3. Добавляем муку.

4. Формируем гречаники влажными ладонями.

5. Обжариваем с двух сторон под крышкой

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