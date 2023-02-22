В приготовлении холодца самое важное, чтобы он застыл. С этим у многих хозяек возникают проблемы. Поэтому они экспериментируют с добавлением желатина, разнообразного мяса, а также технологией отваривания.

Но прежде всего нужно не допускать следующих трех ошибок. Редакция FoodOboz расскажет именно о них.

Желатин

Если вы добавляете кусочки мяса без косточек и желатин – ваш холодец никогда не застынет. Холодец застывает только за счет коллагена, который есть в натуральных костях. Желатин только скрепит стенки бульона и масса будет распадаться.

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Неправильное мясо

То мясо, из которого вы готовите котлеты или отбивные, не подходит для холодца. Для блюда лучше выбирать части с жилками, суставами, только в таком случае бульон застынет. Сначала добавьте нужное мясо, а затем можете положить хорошие мясистые кусочки.

Неправильная технология отваривания

Многие хозяйки сначала наливают совсем немного воды, а затем добавляют ее постепенно. Но такой холодец очень плохо застынет. Весь требуемый бульон нужно варить на медленном огне не менее четырех часов. Жидкость будет застывать прямо в ложке.

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