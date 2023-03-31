Идеальный запеченный картофель должен быть хрустящим снаружи и мягким внутри. Но часто во время приготовления овощ разваливается или горит. У такого явления есть много причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при запекании картофеля. Также о том, следует ли использовать фольгу для этого блюда.

Запекание влажного картофеля

После очищения картофель нужно хорошо промыть. Но сразу ее готовить нельзя. Чтобы овощ после запекания остался целым и имел хрустящую корочку, его нужно хорошо просушить.

Видео дня

Использование фольги

Многие хозяйки выбирают этот материал для приготовления картофеля. Но в этом случае картофель не запечется, а просто стушится. Овощ станет мягким, а хрустящей корочки не будет.

Добавление специй в начале приготовления

Кусочки картофеля не стоит обваливать в специях с маслом. Эти компоненты следует добавить уже в конце приготовления. Форму с картофелем нужно вынуть, полить растительным маслом и посыпать солью, поставить в духовку еще на 10 минут.

Слишком большая температура

Картофель равномерно запекается только при низких температурах. Оптимальные условия – это не выше 150 градусов и приготовление в течение 90 минут. Если же сделать температуру высокой – овощ подгорит.

Запекание без решетки

Решетка способствует тому, что овощ пропекается равномерно. Воздух прогревает картофель со всех сторон. Но между кусочками должно быть пространство.

Нарезание охлажденного картофеля

Если вы запекаете картофель целым – нарезать его нужно сразу после приготовления. А если это кусочки – на них нужно сделать небольшие проколы и накрыть полотенцем овощ.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: