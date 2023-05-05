Несмотря на то, что жареный картофель – это очень популярное блюдо. которое все готовят, с ним у многих людей возникают проблемы. Нарезанные кусочки превращаются в один сплошной ком, горят. Все это из-за неправильной технологии.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении картофеля. В первую очередь нужно обращать внимание на качество овоща.

Жарение недозрелого картофеля с зелеными пятнами

В таком картофеле есть соланин. Это вещество очень опасно, поэтому даже не срезайте зеленые части, а просто выбросьте такой картофель и не жарьте его.

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Приготовление картофеля без промывания

Речь идет уже об очищенном картофеле. Овощ имеет много крахмала и если вы хотите получить хрустящую корочку – его обязательно нужно смыть.

Выкладывание влажного картофеля в сковороду

Очень важно после промывания хорошо просушить овощ. Если картофель останется влажным – хрустящей корочки также не получится.

Выкладывание сразу толстого слоя картофеля

Именно поэтому картофель превращается в один сплошной ком. Лучше жарить кусочки постепенно в несколько подходов. Так они останутся целыми и равномерно приготовятся.

Нарезка картофеля разными кусочками

Выберите для себя один удобный размер и нарезайте картошку одинаково. Если же кусочки будут разными – они не приготовятся равномерно. Меньшие кусочки пережарятся, а побольше – останутся сырыми.

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