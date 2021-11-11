Как необычно подать традиционный салат "Шуба": оригинальная идея

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
3,2 т.
Как необычно подать традиционный салат 'Шуба': оригинальная идея

Салат "Шуба" – атрибут каждого застолья и праздника. В то же время, если легендарное блюдо уже стало привычным и не очень хочется искать какие-то альтернативы – поэксперементируйте с подачей. Так салат заиграет новыми красками и гости будут приятно удивлены.

Фудблогер Илона Савчук поделилась необычной подачей салата "Шуба". Опубликовано в Instagram.

Как оказывается, ингредиенты следует выложить не просто слоями на тарелку, а в форме ролла. А также, нарезать свеклу слайсами, а не тереть на терке.

Ингредиенты:

  • Морковь

  • Картофель

  • Свекла

  • Лук

  • Сельдь в собственном соку

  • Лимонный сок

  • Листья салата

  • Соль

  • Сахар

  • Майонез

Подготовка ингредиентов
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Способ приготовления:

1. Морковь, картофель и свеклу отварить.

2. Нарезать лук соломкой. Добавить сахар и соль, полить лимонным соком. Дать замариноваться.

3. Морковь и картофель натереть теркой. Одну часть свеклы порезать слайсами, другую – натереть теркой

4. Разложить на поверхность фольгу, сверху положить пищевую пленку. Первым слоем выложить слайсы свеклы.

Формирование салата

5. Выложить натертую свеклу и полить майонезом.

6. Выложить картофель и полить майонезом.

7. Выложить морковь и полить майонезом.

8. Посредине выложить листья салата и в ряд куски сельди и лука.

9. Завернуть в большой ролл. Поставить в холодильник на 2-3 часа.

10. При подаче порезать.

Салат Шуба-ролл

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