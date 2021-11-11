Как необычно подать традиционный салат "Шуба": оригинальная идея
Салат "Шуба" – атрибут каждого застолья и праздника. В то же время, если легендарное блюдо уже стало привычным и не очень хочется искать какие-то альтернативы – поэксперементируйте с подачей. Так салат заиграет новыми красками и гости будут приятно удивлены.
Фудблогер Илона Савчук поделилась необычной подачей салата "Шуба". Опубликовано в Instagram.
Как оказывается, ингредиенты следует выложить не просто слоями на тарелку, а в форме ролла. А также, нарезать свеклу слайсами, а не тереть на терке.
Ингредиенты:
Морковь
Картофель
Свекла
Лук
Сельдь в собственном соку
Лимонный сок
Листья салата
Соль
Сахар
Майонез
Способ приготовления:
1. Морковь, картофель и свеклу отварить.
2. Нарезать лук соломкой. Добавить сахар и соль, полить лимонным соком. Дать замариноваться.
3. Морковь и картофель натереть теркой. Одну часть свеклы порезать слайсами, другую – натереть теркой
4. Разложить на поверхность фольгу, сверху положить пищевую пленку. Первым слоем выложить слайсы свеклы.
5. Выложить натертую свеклу и полить майонезом.
6. Выложить картофель и полить майонезом.
7. Выложить морковь и полить майонезом.
8. Посредине выложить листья салата и в ряд куски сельди и лука.
9. Завернуть в большой ролл. Поставить в холодильник на 2-3 часа.
10. При подаче порезать.
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