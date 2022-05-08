Для того, чтобы вкусно и одновременно необычно приготовить куриную печень, достаточно добавить один банальный ингредиент – яблоки. При правильном приготовлении фрукты слегка карамелизуются, благодаря чему печень в готовом виде будет очень нежной, мягкой, а главное – не будет ощущаться горчинка.

Фудблогер Анастасия Солопий (solopiika) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареной куриной печени с яблоками.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

яблоки кисло-сладкие – 2 шт

сливочное масло – 30 г

ягодное варенье\джем – 2 ст. л.

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тмин

соль

Способ приготовления:

1. Яблоки помыть и порезать слайсами.

2. Обжарить яблоки на 15 г сливочного масла, жарить примерно 7-9 минут, чтобы фрукты карамелизовались.

3. Готовые яблоки выложить на тарелку.

4. Печень помыть, срезать лишний жир и нарезать на кусочки, тщательно высушить.

5. Обжарить печень на сливочном масле небольшими порциями по 3-4 минуты с каждой стороны.

6. Повернуть яблоки на сковороду к печени, посолить, добавить тмин и джем.

7. Жарить еще 2 минуты.

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