Как необычно и вкусно приготовить куриную печень: добавьте всего один ингредиент
Для того, чтобы вкусно и одновременно необычно приготовить куриную печень, достаточно добавить один банальный ингредиент – яблоки. При правильном приготовлении фрукты слегка карамелизуются, благодаря чему печень в готовом виде будет очень нежной, мягкой, а главное – не будет ощущаться горчинка.
Фудблогер Анастасия Солопий (solopiika) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареной куриной печени с яблоками.
Ингредиенты:
куриная печень – 500 г
яблоки кисло-сладкие – 2 шт
сливочное масло – 30 г
ягодное варенье\джем – 2 ст. л.
тмин
соль
Способ приготовления:
1. Яблоки помыть и порезать слайсами.
2. Обжарить яблоки на 15 г сливочного масла, жарить примерно 7-9 минут, чтобы фрукты карамелизовались.
3. Готовые яблоки выложить на тарелку.
4. Печень помыть, срезать лишний жир и нарезать на кусочки, тщательно высушить.
5. Обжарить печень на сливочном масле небольшими порциями по 3-4 минуты с каждой стороны.
6. Повернуть яблоки на сковороду к печени, посолить, добавить тмин и джем.
7. Жарить еще 2 минуты.
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