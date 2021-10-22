Как необычно приготовить айву: 2 безупречных варианта

Как раз на осень приходится сезон удивительного фрукта – айвы. И если в сыром виде ее практически невозможно есть, то после приготовления она имеет потрясающий вкус. И главное то, что она сочетается, как в десертах, так и в дополнении с основными блюдами.

Редакция FoodOboz расскажет, как необычно приготовить айву по версии издания Gourmet.

Шоколадно-айвовый пудинг

Ингредиенты:

Сахарный сироп – 1 ст. л.

Айва – 1 шт

Темный шоколад – 70 г

Сливочное мало – 120 г

Сахар – 120 г

Ванильный экстракт – 1 \ 2 ч. л.

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Мука – 200 г

Какао – 30 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Яйца – 4 шт

Молоко – 160 мл

Для шоколадного соуса:

Сливки – 150 мл

Сливочное масло – 20 г

Темный шоколад – 70 г

Способ приготовления:

Смазать дно кастрюли сахарным сиропом. Выложить порезанную айву. Растопить шоколад. Взбить масло, сахар и ваниль. Добавить муку, какао и разрыхлитель. Затем постепенно молоко и яйца. Вылить молоко и взбивать до однородной массы. Вылить полученную массу к айве. Готовить на слабом огне до затвердевания 2 часа. Для соуса: смешать сливки и масло в кастрюле. Довести до кипения. Добавить шоколад. Готовить пока масса не станет однородной. Подавать пудинг с горячим соусом.

Ореховый пудинг с айвой и фенхелем

Ингредиенты:

Грецкие орехи – 300 г

Яйца – 8 шт

Сахарная пудра – 200 г

Сок 2 лимонов

Семена фенхеля для подачи

Айва – 2шт

Сахар – 300 г

Способ приготовления:

Очистить айву от сердцевины и семян, но не выбрасывать их. Смешать все с сахаром и 500 мл воды и тушить на среднем огне до образования сиропа. Примерно 15 минут. Процедить, после чего перелить сироп в сковороду и тушить на среднем огне до готовности. Примерно 15-25 минут. Охладить. Разогреть духовку до 180 градусов. Измельчить орехи до состояния крошки. Взбить сахар и желтки. Добавить орехи и лимонный сок. Белки взбить отдельно, после чего перелить их к желтковой массе. Выложить тесто в форму. Сверху вылить айвовый смесь. Выпекать примерно 35 минут. Посыпать готовый пирог семенами фенхеля.

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