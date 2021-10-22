Как необычно приготовить айву: 2 безупречных варианта
Как раз на осень приходится сезон удивительного фрукта – айвы. И если в сыром виде ее практически невозможно есть, то после приготовления она имеет потрясающий вкус. И главное то, что она сочетается, как в десертах, так и в дополнении с основными блюдами.
Редакция FoodOboz расскажет, как необычно приготовить айву по версии издания Gourmet.
Шоколадно-айвовый пудинг
Ингредиенты:
Сахарный сироп – 1 ст. л.
Айва – 1 шт
Темный шоколад – 70 г
Сливочное мало – 120 г
Сахар – 120 г
Ванильный экстракт – 1 \ 2 ч. л.
Мука – 200 г
Какао – 30 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Яйца – 4 шт
Молоко – 160 мл
Для шоколадного соуса:
Сливки – 150 мл
Сливочное масло – 20 г
Темный шоколад – 70 г
Способ приготовления:
Смазать дно кастрюли сахарным сиропом. Выложить порезанную айву.
Растопить шоколад. Взбить масло, сахар и ваниль.
Добавить муку, какао и разрыхлитель. Затем постепенно молоко и яйца.
Вылить молоко и взбивать до однородной массы.
Вылить полученную массу к айве. Готовить на слабом огне до затвердевания 2 часа.
Для соуса: смешать сливки и масло в кастрюле. Довести до кипения. Добавить шоколад. Готовить пока масса не станет однородной.
Подавать пудинг с горячим соусом.
Ореховый пудинг с айвой и фенхелем
Ингредиенты:
Грецкие орехи – 300 г
Яйца – 8 шт
Сахарная пудра – 200 г
Семена фенхеля для подачи
Айва – 2шт
Сахар – 300 г
Способ приготовления:
Очистить айву от сердцевины и семян, но не выбрасывать их. Смешать все с сахаром и 500 мл воды и тушить на среднем огне до образования сиропа. Примерно 15 минут.
Процедить, после чего перелить сироп в сковороду и тушить на среднем огне до готовности. Примерно 15-25 минут. Охладить.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Измельчить орехи до состояния крошки.
Взбить сахар и желтки. Добавить орехи и лимонный сок.
Белки взбить отдельно, после чего перелить их к желтковой массе.
Выложить тесто в форму. Сверху вылить айвовый смесь.
Выпекать примерно 35 минут.
Посыпать готовый пирог семенами фенхеля.
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