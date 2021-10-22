Как необычно приготовить айву: 2 безупречных варианта

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
6,8 т.
Как необычно приготовить айву: 2 безупречных варианта

Как раз на осень приходится сезон удивительного фрукта – айвы. И если в сыром виде ее практически невозможно есть, то после приготовления она имеет потрясающий вкус. И главное то, что она сочетается, как в десертах, так и в дополнении с основными блюдами.

Редакция FoodOboz расскажет, как необычно приготовить айву по версии издания Gourmet.

Шоколадно-айвовый пудинг

Пудинг из айвы и шоколада

Ингредиенты:

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Для шоколадного соуса:

Способ приготовления:

  1. Смазать дно кастрюли сахарным сиропом. Выложить порезанную айву.

  2. Растопить шоколад. Взбить масло, сахар и ваниль.

  3. Добавить муку, какао и разрыхлитель. Затем постепенно молоко и яйца.

  4. Вылить молоко и взбивать до однородной массы.

  5. Вылить полученную массу к айве. Готовить на слабом огне до затвердевания 2 часа.

  6. Для соуса: смешать сливки и масло в кастрюле. Довести до кипения. Добавить шоколад. Готовить пока масса не станет однородной.

  7. Подавать пудинг с горячим соусом.

Ореховый пудинг с айвой и фенхелем

Пудинг с айвой и орехами

Ингредиенты:

  • Грецкие орехи – 300 г

  • Яйца – 8 шт

  • Сахарная пудра – 200 г

  • Сок 2 лимонов

  • Семена фенхеля для подачи

  • Айва – 2шт

  • Сахар – 300 г

Способ приготовления:

  1. Очистить айву от сердцевины и семян, но не выбрасывать их. Смешать все с сахаром и 500 мл воды и тушить на среднем огне до образования сиропа. Примерно 15 минут.

  2. Процедить, после чего перелить сироп в сковороду и тушить на среднем огне до готовности. Примерно 15-25 минут. Охладить.

  3. Разогреть духовку до 180 градусов.

  4. Измельчить орехи до состояния крошки.

  5. Взбить сахар и желтки. Добавить орехи и лимонный сок.

  6. Белки взбить отдельно, после чего перелить их к желтковой массе.

  7. Выложить тесто в форму. Сверху вылить айвовый смесь.

  8. Выпекать примерно 35 минут.

  9. Посыпать готовый пирог семенами фенхеля.

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