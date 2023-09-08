Как необычно приготовить булгур без отварки: понадобится максимум 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как необычно приготовить булгур без отварки: понадобится максимум 15 минут

Булгур – это очень универсальная крупа, которая вкусно сочетается с любым мясом или салатом. И для того, чтобы ее приготовить, вам даже не понадобится кастрюля. Очень удачной идеей будет пожарить продукт – это гораздо быстрее и даже вкуснее.

Идея приготовления жареного булгура на сковороде опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Крупа получается очень ароматная и нежная.

Как необычно приготовить булгур без отварки: понадобится максимум 15 минут

Ингредиенты:

  • 100 г. булгуру
  • 20 г. сливочного масла
  • 1 ст.л. натуральных жаре "10 овощей"
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  • соль
  • кипяток

Способ приготовления:

Как необычно приготовить булгур без отварки: понадобится максимум 15 минут

1. Хорошо промываем крупу.

2. Обжариваем на сливочном масле 5 минут.

Как необычно приготовить булгур без отварки: понадобится максимум 15 минут

3. Добавляем соль, специи.

4. Перемешиваем и жарим еще 5-7 минут.

Как необычно приготовить булгур без отварки: понадобится максимум 15 минут

5. Заливаем крупу кипятком (вода должна полностью покрыть крупу).

6. Готовим на среднем огне к полному испарению и поглощению воды.

Как необычно приготовить булгур без отварки: понадобится максимум 15 минут

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