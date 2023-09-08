Булгур – это очень универсальная крупа, которая вкусно сочетается с любым мясом или салатом. И для того, чтобы ее приготовить, вам даже не понадобится кастрюля. Очень удачной идеей будет пожарить продукт – это гораздо быстрее и даже вкуснее.

Идея приготовления жареного булгура на сковороде опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Крупа получается очень ароматная и нежная.

Ингредиенты:

100 г. булгуру

20 г. сливочного масла

1 ст.л. натуральных жаре "10 овощей"

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соль

кипяток

Способ приготовления:

1. Хорошо промываем крупу.

2. Обжариваем на сливочном масле 5 минут.

3. Добавляем соль, специи.

4. Перемешиваем и жарим еще 5-7 минут.

5. Заливаем крупу кипятком (вода должна полностью покрыть крупу).

6. Готовим на среднем огне к полному испарению и поглощению воды.

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