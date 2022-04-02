Одна из самых полезных круп – гречка, в ней много есть все необходимые витамины и минеральные вещества. Специалисты рекомендуют ест ее регулярно, особенно тем, кто на диетах, а также вегетарианцам. Стоит отметить, что в ее состав входят: клетчатка, калий, кальций, цинк, железо, фосфор, медь, магний, фолиевая кислота, витамины группы В, а также еще 18 аминокислот.

Гречку готовят как правило, в виде каши, а также варят супы, делают вкусные гречаники, добавляют в салаты.

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Кулинар, фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки, особенный вкус которой придаст всего несколько простых ингредиентов – зеленый горох, яйцо-пашот и шпинат.

Ингредиенты:

гречка – 150 г

лук-порей или зеленый лук – 1 шт.

​​​​​​​зеленый горох – 50 г

яйца – 2 шт. ​​​​​​​

соль – по вкусу

уксус – 1 ст. л.

сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Отварите гречку в подсоленной воде 15 минут.

2. Порежьте лук.

2. На сковороде растопите масло и обжарьте лук до золотистости.

3. Добавьте в сковороду горох и 2-3 минуты жарьте.

4. После туда же положите шпинат и еще минуту готовьте на сковороде.

4. Добавляем отварную гречку и обжариваем все вместе еще 1 мин.

5. Сделайте яйцо-пашет. Закипятите воду, влейте уксус, активно помешайте воду, сделайте воронку и быстро влейте яйцо, варите 3 минуты.

8. Готовую гречку з овощами переложите на тарелку, сверху яйцо и можно еще подсушенный хлеб.

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