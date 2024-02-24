Отбивная – это одно из самых простых блюд, которые можно приготовить из мяса. Но можно ли разнообразить это блюдо так, чтобы вкус изменился, а тяжесть приготовления – нет?

Именно так и поступила фудблогер с ником fasting_marafon. В Instagram она опубликовала рецепт приготовления отбивных, особенностью которых является невероятная начинка.

Ингредиенты

Куриное филе – 750 гр

Яйца вареные – 2 шт.

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Помидоры – 110 гр

Сыр твердый – 100 гр

Укроп, зеленый лук – 40 гр

Чеснок – 1 зуб

Сметана – 50 гр

Соль

Паприка

Способ приготовления

1.Мясо нарезаем тоненькими пластинками, отбиваем. Натираем солью со специями.

2. Яйца и сыр измельчаем на терке, шинкуем зелень, помидоры нарезаем мелким кубиком.

3. Половину сыра откладываем. Остальные ингредиенты перемешиваем, заправляем сметаной.

4. Отбивные выкладываем на форму для запекания, равномерно распределяем начинку, посыпаем тертым сыром.

5. Отправляем в разогретую духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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