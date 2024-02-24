Как необычно приготовить куриные отбивные: пикантности добавит начинка

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как необычно приготовить куриные отбивные: пикантности добавит начинка

Отбивная – это одно из самых простых блюд, которые можно приготовить из мяса. Но можно ли разнообразить это блюдо так, чтобы вкус изменился, а тяжесть приготовления – нет?

Именно так и поступила фудблогер с ником fasting_marafon. В Instagram она опубликовала рецепт приготовления отбивных, особенностью которых является невероятная начинка.

Как необычно приготовить куриные отбивные: пикантности добавит начинка

Ингредиенты

  • Куриное филе – 750 гр
  • Яйца вареные – 2 шт.
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  • Помидоры – 110 гр
  • Сыр твердый – 100 гр
  • Укроп, зеленый лук – 40 гр
  • Чеснок – 1 зуб
  • Сметана – 50 гр
  • Соль
  • Паприка

Способ приготовления

1.Мясо нарезаем тоненькими пластинками, отбиваем. Натираем солью со специями.

Как необычно приготовить куриные отбивные: пикантности добавит начинка

2. Яйца и сыр измельчаем на терке, шинкуем зелень, помидоры нарезаем мелким кубиком.

Как необычно приготовить куриные отбивные: пикантности добавит начинка

3. Половину сыра откладываем. Остальные ингредиенты перемешиваем, заправляем сметаной.

4. Отбивные выкладываем на форму для запекания, равномерно распределяем начинку, посыпаем тертым сыром.

Как необычно приготовить куриные отбивные: пикантности добавит начинка

5. Отправляем в разогретую духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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