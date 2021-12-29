Как необычно приготовить курицу и для чего добавлять соду: неожиданный лайфхак

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Как необычно приготовить курицу и для чего добавлять соду: неожиданный лайфхак

Если вы уже устали готовить куриное филе и хочется чего-нибудь небанального, то приготовьте куриные бедра в необычном соусе. Для него нужно обжарить лук с добавлением пищевой соды.

Благодаря соде лук начинает быстро густеть, а также приобретает насыщенный золотистый цвет, не пригорая при этом. В конечном итоге куриные бедра получаются в меру сочными, с легким кисло-сладким привкусом и румяной корочкой.

Курица по-еврейски
Видео дня

Рецептом курицы по-еврейски поделился повар Сергей Поканевич. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 500 г

  • лук – 2 шт

  • растительное масло – 1 ст. л.

  • чеснок – 1\2 головки

  • соды – 1 ч. л.

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Порезать лук и чеснок. Поставить на огонь и жарить до мягкости.

Ингредиенты для блюда

2. Добавить соду и сажать до загустения.

Лук с содой

3. Добавить соль, перец и выложить курицу.

Процесс приготовления куриных бедер

4. Готовить под крышкой 40 минут, периодически переворачивая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить куриные бедра в тесте.

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