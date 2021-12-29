Как необычно приготовить курицу и для чего добавлять соду: неожиданный лайфхак
Если вы уже устали готовить куриное филе и хочется чего-нибудь небанального, то приготовьте куриные бедра в необычном соусе. Для него нужно обжарить лук с добавлением пищевой соды.
Благодаря соде лук начинает быстро густеть, а также приобретает насыщенный золотистый цвет, не пригорая при этом. В конечном итоге куриные бедра получаются в меру сочными, с легким кисло-сладким привкусом и румяной корочкой.
Рецептом курицы по-еврейски поделился повар Сергей Поканевич. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриные бедра – 500 г
лук – 2 шт
растительное масло – 1 ст. л.
чеснок – 1\2 головки
соды – 1 ч. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Порезать лук и чеснок. Поставить на огонь и жарить до мягкости.
2. Добавить соду и сажать до загустения.
3. Добавить соль, перец и выложить курицу.
4. Готовить под крышкой 40 минут, периодически переворачивая.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить куриные бедра в тесте.