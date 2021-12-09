Как необычно приготовить пряный паштет для праздничного стола: секрет от Ольги Матвей

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
2,1 т.
Домашний паштет

Печень – не только вкусный, но и очень полезный продукт, который обязательно должен быть в рационе каждого, особенно в период авитаминоза. К тому из него можно приготовить совершенно праздничные блюда, например, вкусный паштет.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом нежного, вкусного печеночного паштета, который станет отличным вариантом намазки для бутербродов, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга советует добавить в паштет – красный, острый перец, который придаст блюдо необычайный вкус и аромат.

Домашний паштет
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Ингредиенты:

  • Печень – 1 кг

  • Вода – 1-2 л.

  • Лук – 2-3 шт.

Лук порежьте полукольцами

  • Морковь свежая – 2 шт.

  • Растительное масло – 2-3 ст. л.

  • Масло сливочное – 100 г

  • Морковь сушеная – 1/2 ч. л.

  • Паприка – щепотка

  • Чеснок – по вкусу

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Чеснок для блюда

  • Корень сельдерея сушенный – щепотка

  • Корень пастернака сушенный – щепотка

  • Сушенный базилик – по вкусу

  • Сушенная зелень – щепотка

  • Кориандр – щепотка

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Специи для паштета

  • Горчица – по вкусу

  • Чабер – щепотка

  • Лавровый лист – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Помойте печень и удалите все прожилки.

2. Порежьте ее большими кусками.

Как приготовить печеночный паштет

3. Сложите в кастрюлю, залейте водой и варите до готовности.

4. Порежьте полукольцами лук, обжарьте его хорошо.

5. Морковь натрите или также порежьте и добавьте в сковороду, хорошо обжарьте с луком до готовности.

Лук, морковь и печень обжарьте

6. К овощам добавьте специи, перемешайте.

7. Готовую печень переложите в сковороду и хорошо обжарьте вместе с луком и морковью.

8. Добавьте лавровый лист и закройте крышкой.

Лавровый лист

9. Сливочное масло хорошо взбейте.

Сливочное масло

10. Печень с овощами пропустите через мясорубку, после – переложите в блендер и снова взбейте до однородности.

Печеночный паштет

11. Готовый паштет смешайте с маслом и переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник.

Такой паштет можно даже заморозить.

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