Как необычно приготовить пряный паштет для праздничного стола: секрет от Ольги Матвей
Печень – не только вкусный, но и очень полезный продукт, который обязательно должен быть в рационе каждого, особенно в период авитаминоза. К тому из него можно приготовить совершенно праздничные блюда, например, вкусный паштет.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом нежного, вкусного печеночного паштета, который станет отличным вариантом намазки для бутербродов, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ольга советует добавить в паштет – красный, острый перец, который придаст блюдо необычайный вкус и аромат.
Ингредиенты:
Печень – 1 кг
Вода – 1-2 л.
Лук – 2-3 шт.
Морковь свежая – 2 шт.
Растительное масло – 2-3 ст. л.
Масло сливочное – 100 г
Морковь сушеная – 1/2 ч. л.
Паприка – щепотка
Чеснок – по вкусу
Корень сельдерея сушенный – щепотка
Корень пастернака сушенный – щепотка
Сушенный базилик – по вкусу
Сушенная зелень – щепотка
Кориандр – щепотка
Горчица – по вкусу
Чабер – щепотка
Лавровый лист – 1-2 шт.
Способ приготовления:
1. Помойте печень и удалите все прожилки.
2. Порежьте ее большими кусками.
3. Сложите в кастрюлю, залейте водой и варите до готовности.
4. Порежьте полукольцами лук, обжарьте его хорошо.
5. Морковь натрите или также порежьте и добавьте в сковороду, хорошо обжарьте с луком до готовности.
6. К овощам добавьте специи, перемешайте.
7. Готовую печень переложите в сковороду и хорошо обжарьте вместе с луком и морковью.
8. Добавьте лавровый лист и закройте крышкой.
9. Сливочное масло хорошо взбейте.
10. Печень с овощами пропустите через мясорубку, после – переложите в блендер и снова взбейте до однородности.
11. Готовый паштет смешайте с маслом и переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник.
Такой паштет можно даже заморозить.
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