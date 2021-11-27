Как необычно подать рыбу, чтобы ели даже дети: идея замечательного блюда
Дети не всегда любят рыбу и всячески избегают этот продукт в блюдах. Впрочем, его можно приготовить так, что малыш даже не поймет: это рыба или какое-то магазинное лакомство. А именно, приготовив рыбные палочки. Такое блюдо, кстати, может стать отличной закуской к столу.
Оригинальной идеей поделилась фудблогер Алиса Купер. Опубликовано в Instagram.
Рыбные палочки в панировке
Ингредиенты:
Филе рыбы – 500 г
Панировочные сухари – 5 ст. л.
Тмин – 5 веточек
Яйца – 1 шт
Арахис – 30 г
Паприка – 1\3 ч. л.
Соль
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Промокнуть филе бумажным полотенцем и порезать в форме будущих палочек.
3. Взбить яйцо.
4. Измельчить арахис и смешать его с сухарями, солью, паприкой и тмином.
5. Рыбу обвалять сначала в яйце, затем в сухарях.
6. Выложить на противень и выпекать 15 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :