Как необычно подать рыбу, чтобы ели даже дети: идея замечательного блюда

Дети не всегда любят рыбу и всячески избегают этот продукт в блюдах. Впрочем, его можно приготовить так, что малыш даже не поймет: это рыба или какое-то магазинное лакомство. А именно, приготовив рыбные палочки. Такое блюдо, кстати, может стать отличной закуской к столу.

Оригинальной идеей поделилась фудблогер Алиса Купер. Опубликовано в Instagram.

Рыбные палочки в панировке

Ингредиенты:

Филе рыбы – 500 г

Панировочные сухари – 5 ст. л.

Тмин – 5 веточек

Яйца – 1 шт

Арахис – 30 г

Паприка – 1\3 ч. л.

Соль

Видео дня

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2. Промокнуть филе бумажным полотенцем и порезать в форме будущих палочек.

3. Взбить яйцо.

4. Измельчить арахис и смешать его с сухарями, солью, паприкой и тмином.

5. Рыбу обвалять сначала в яйце, затем в сухарях.

6. Выложить на противень и выпекать 15 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :