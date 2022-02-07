Как необычно приготовить вафельный торт: добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Вкусный вафельный торт

Вафельный торт – один из самых простых и очень вкусных десертов, который любят практически все. Готовится классический просто элементарно, из двух ингредиентов – вафли и сгущенное молоко.

Но если вы хотите приготовить привычный торт по-новому, можно добавить ягоды, орехи, фрукты, шоколад.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вафельного торта с бананом и орехами, который вы приготовите всего за 15 минут.

Ингредиенты:

  • Сгущенное молоко – 2 банки

  • Масло сливочное – 200 гр

  • Банан – 1 кг

Бананы для торта
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  • Коржи вафельные – 1 упаковка

  • Арахис – 150 г

Способ приготовления:

1. Пожарьте арахис до золотистости и измельчите ножом.

Как приготовить вкусный вафельный торт

2. Бананы порежьте слайсами.

Бананы для торта

3. Сливочное масло взбейте со сгущенным молоком до однородности.

Сгущенное молоко

4. Собираем торт: промажьте тщательно каждый корж, чтобы каждая клеточка вафли была заполнена.

5. Внутрь каждого слоя положите нарезанные бананы и можно измельченный арахис.

Арахис для торта

6. Верх торта щедро смажьте сгущенным молоком и присыпьте арахисом.

7. Готовый торт поставьте в холодильник на сутки, а перед подачей посолите морской солью, так вкус десерта будет насыщеннее.

Готовый вафельный торт

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