Как необычно приготовить вафельный торт: добавьте всего один ингредиент
Вафельный торт – один из самых простых и очень вкусных десертов, который любят практически все. Готовится классический просто элементарно, из двух ингредиентов – вафли и сгущенное молоко.
Но если вы хотите приготовить привычный торт по-новому, можно добавить ягоды, орехи, фрукты, шоколад.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вафельного торта с бананом и орехами, который вы приготовите всего за 15 минут.
Ингредиенты:
Сгущенное молоко – 2 банки
Масло сливочное – 200 гр
Банан – 1 кг
Коржи вафельные – 1 упаковка
Арахис – 150 г
Способ приготовления:
1. Пожарьте арахис до золотистости и измельчите ножом.
2. Бананы порежьте слайсами.
3. Сливочное масло взбейте со сгущенным молоком до однородности.
4. Собираем торт: промажьте тщательно каждый корж, чтобы каждая клеточка вафли была заполнена.
5. Внутрь каждого слоя положите нарезанные бананы и можно измельченный арахис.
6. Верх торта щедро смажьте сгущенным молоком и присыпьте арахисом.
7. Готовый торт поставьте в холодильник на сутки, а перед подачей посолите морской солью, так вкус десерта будет насыщеннее.
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