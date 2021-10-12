Как ни в коем случае нельзя готовить картофельное пюре – распространенные ошибки

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как ни в коем случае нельзя готовить картофельное пюре – распространенные ошибки

Даже такое банальное блюдо, как картофельное пюре, получается не у всех. Серый цвет и скучный пресный вкус – довольно распространенная проблема. Но достаточно знать несколько нехитрых секретов, чтобы приготовить вкусное блюдо идеальной консистенции.

Фудблогер borszczeslav поделился опытом приготовления картофельного пюре на своей странице в Instagram и рассказал о трех основных нюансах,, которые могут испортить продукт.

Секреты приготовления картофельного пюре с нежным сливочным вкусом

Приготовление картофельного пюре
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  1. Для пюре не подойдет цветная картофель

  2. Овощ, перед варкой, нужно заливать теплой водой или даже кипятком – так она сохранит крахмал и будет целостной.

  3. Ни в коем случае нельзя готовить пюре с помощью блендера – оно станет липким и изменит цвет.

Картофель для пюре

Поэтапная технология приготовления картофельного пюре: Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Почистить картофель, нарезать на средние кубики и поставить вариться.

  2. Слить всю воду

  3. Добавить молоко и масло

  4. растолочь пестиком

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