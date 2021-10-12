Как ни в коем случае нельзя готовить картофельное пюре – распространенные ошибки
Даже такое банальное блюдо, как картофельное пюре, получается не у всех. Серый цвет и скучный пресный вкус – довольно распространенная проблема. Но достаточно знать несколько нехитрых секретов, чтобы приготовить вкусное блюдо идеальной консистенции.
Фудблогер borszczeslav поделился опытом приготовления картофельного пюре на своей странице в Instagram и рассказал о трех основных нюансах,, которые могут испортить продукт.
Секреты приготовления картофельного пюре с нежным сливочным вкусом
Для пюре не подойдет цветная картофель
Овощ, перед варкой, нужно заливать теплой водой или даже кипятком – так она сохранит крахмал и будет целостной.
Ни в коем случае нельзя готовить пюре с помощью блендера – оно станет липким и изменит цвет.
Поэтапная технология приготовления картофельного пюре: Ингредиенты:
Картофель – 1 кг
Сливочное масло – 200 г
Теплое молоко – 0,5 стакана
Соленый огурец – 200 г
Укроп – 20 г
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Почистить картофель, нарезать на средние кубики и поставить вариться.
Слить всю воду
Добавить молоко и масло
растолочь пестиком
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