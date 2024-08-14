Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и полезную закуску, выбирайте для основы креветки. Они готовятся не больше 5 минут, а если добавить вино, чеснок, специи и зелень, вы за считанные минуты получите очень вкусное блюдо.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных жареных креветок в вине, с зеленью петрушки и с чесноком.

Ингредиенты:

Королевские креветки 10 шт

Масло сливочное 80-100 г

Крахмал кукурузный 1 ст.л

Чеснок 3 зуб.

Соль и перец по вкусу

Сок лайма или лимона 1 ст.л

Петрушка 1 ст.л

Белое сухое вино 2 ст.л

На бульон:

Панцири от креветок

Лавровый лист

Стебли петрушки

Зеленый лук

Способ приготовления:

1. Креветки разморозьте в холодной воде, очистите от панциря и кишечника. Из панцирей отварите бульон (кипятите минут 5).

2. Масло сливочное панируйте в кукурузном крахмале и разогрейте на сковороде, добавьте чеснок и жарьте его в течении минуты, чтобы масло стало золотистым.

3. Очищенные креветки обжариваем в масле по 1 минуте с каждой стороны, затем вливаем вино и через 1 минуту добавляем горячий бульон. Добавьте соль, черный перец и сок лайма. Как соус начал загустевать, добавьте петрушку, перемешайте и выключите плиту.

Подавайте блюдо сразу, горячим!

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