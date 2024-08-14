Как очень вкусно приготовить креветки: делимся рецептом ресторанной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как очень вкусно приготовить креветки: делимся рецептом ресторанной закуски

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и полезную закуску, выбирайте для основы креветки. Они готовятся не больше 5 минут, а если добавить вино, чеснок, специи и зелень, вы за считанные минуты получите очень вкусное блюдо. 

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Как вкусно приготовить креветки

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных жареных креветок в вине, с зеленью петрушки и с чесноком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Королевские креветки 10 шт
  • Масло сливочное 80-100 г
  • Крахмал кукурузный 1 ст.л
  • Чеснок 3 зуб.
  • Соль и перец по вкусу
  • Сок лайма или лимона 1 ст.л
  • Петрушка 1 ст.л
  • Белое сухое вино 2 ст.л

На бульон:

  • Панцири от креветок
  • Лавровый лист
  • Стебли петрушки
  • Зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Креветки разморозьте в холодной воде, очистите от панциря и кишечника. Из панцирей отварите бульон (кипятите минут 5). 

Как вкусно приготовить креветки в вине

2. Масло сливочное панируйте в кукурузном крахмале и разогрейте на сковороде, добавьте чеснок и жарьте его в течении минуты, чтобы масло стало золотистым.

Жареные креветки в соусе

3. Очищенные креветки обжариваем в масле по 1 минуте с каждой стороны, затем вливаем вино и через 1 минуту добавляем горячий бульон. Добавьте соль, черный перец и сок лайма. Как соус начал загустевать, добавьте петрушку, перемешайте и выключите плиту.

Соус для блюда

Подавайте блюдо сразу, горячим!

Готовые креветки

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