Как очень вкусно приготовить креветки: делимся рецептом ресторанной закуски
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и полезную закуску, выбирайте для основы креветки. Они готовятся не больше 5 минут, а если добавить вино, чеснок, специи и зелень, вы за считанные минуты получите очень вкусное блюдо.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных жареных креветок в вине, с зеленью петрушки и с чесноком.
Ингредиенты:
- Королевские креветки 10 шт
- Масло сливочное 80-100 г
- Крахмал кукурузный 1 ст.л
- Чеснок 3 зуб.
- Соль и перец по вкусу
- Сок лайма или лимона 1 ст.л
- Петрушка 1 ст.л
- Белое сухое вино 2 ст.л
На бульон:
- Панцири от креветок
- Лавровый лист
- Стебли петрушки
- Зеленый лук
Способ приготовления:
1. Креветки разморозьте в холодной воде, очистите от панциря и кишечника. Из панцирей отварите бульон (кипятите минут 5).
2. Масло сливочное панируйте в кукурузном крахмале и разогрейте на сковороде, добавьте чеснок и жарьте его в течении минуты, чтобы масло стало золотистым.
3. Очищенные креветки обжариваем в масле по 1 минуте с каждой стороны, затем вливаем вино и через 1 минуту добавляем горячий бульон. Добавьте соль, черный перец и сок лайма. Как соус начал загустевать, добавьте петрушку, перемешайте и выключите плиту.
Подавайте блюдо сразу, горячим!
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