Вода – то, без чего не может обойтись любой живой организм. Суточная доза воды для взрослого человека, по мнению специалистов, это 1,5-3 литра, в зависимости от веса. Украинцы столкнулись с очень серьезной проблемой с водой, в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Вся вода в Херсонской области и не только стала опасной и зараженной, что может стать причиной возникновения эпидемий!

Химик Глеб Репич поделился в Instagram советами, как быстро и эффективно очистить воду в домашних условиях от микробов.

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Эксперт называет лучшим и самым надежным способом дезинфекции воды от микробов – кипятить ее при минимум 75-100 С около 5-10 минут! Такую воду можно пить, готовить из нее еду, а также использовать для гигиенических процедур.

Еще специалист отметил, что фильтры для воды не могут очистить надежно воду, так как фильтры не могут остановить бактерии и они остаются в воде!

Таблетки, которые содержат диоксид хлора можно также использовать для дезинфекции воды. Вы можете приобрести их в аптеках и даже супермаркетах.

Специалист предупредил, что народные средства, такие как марганцовка и йод, могут только навредить организму при использовании их для дезинфекции воды, а при регулярном использовании приведут к отравлению!

Также OBOZREVATEL делился советами МОЗ, как эффективно обеззаразить питьевую воду дома в условиях войны.