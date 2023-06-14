Как очистись воду от микробов в домашних условиях: наилучший и самый эффективный способ от химика

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Чем очистить воду

Вода – то, без чего не может обойтись любой живой организм. Суточная доза воды для взрослого человека, по мнению специалистов, это 1,5-3 литра, в зависимости от веса. Украинцы столкнулись с очень серьезной проблемой с водой, в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Вся вода в Херсонской области и не только стала опасной и зараженной, что может стать причиной возникновения эпидемий! 

Какую воду категорически нельзя пить

Химик Глеб Репич поделился в Instagram советами, как быстро и эффективно очистить воду в домашних условиях от микробов. 

Советы от химика
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Эксперт называет лучшим и самым надежным способом дезинфекции воды от микробов – кипятить ее при минимум 75-100 С около 5-10 минут! Такую воду можно пить, готовить из нее еду, а также использовать для гигиенических процедур.

Сколько нужно кипятить воду, чтобы она была безопасной

Еще специалист отметил, что фильтры для воды не могут очистить надежно воду, так как фильтры не могут остановить бактерии и они остаются в воде!

Таблетки, которые содержат диоксид хлора можно также использовать для дезинфекции воды. Вы можете приобрести их в аптеках и даже супермаркетах. 

Как очистить воду диоксидом хлора

Специалист предупредил, что народные средства, такие как марганцовка и йод, могут только навредить организму при использовании их для дезинфекции воды, а при регулярном использовании приведут к отравлению! 

Как очистить воду в домашних условиях без йода и марганцовки

Также OBOZREVATEL делился советами МОЗ, как эффективно обеззаразить питьевую воду дома в условиях войны. 

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