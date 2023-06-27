Как оригинально и сытно приготовить яичницу на завтрак: топ-3 идеи
Чаще яйца на завтрак едят в жарком виде. Но такое блюдо не слишком сытное и совсем скоро снова хочется есть. Поэтому можно воспользоваться одной из следующих идей, чтобы действительно хватило энергии до обеда.
Тремя интересными идеями приготовления яичницы на завтрак поделилась фудблогер Дарья с ником darya._.starokozhko в Instagram. Здесь сочетаются многие сезонные овощи, а также разнообразный сыр.
1. Запеченный омлет с грибами и нежной фетой
- яйца – 2 шт
- шампиньоны – 3 шт (средних)
- кокосовое масло – 2-3 г
- кабачок – 5 тонких кружочков
- томаты черри – 2 шт
- фета салатная – 23 г
Способ приготовления:
1. Тонкими кусочками порезать грибы.
2. Обжарить на кокосовом масле (большой огонь, до легкой золотинки, помешивая).
3. Смешать грибы с яйцами в отдельной тарелке, добавить соль/специю по вкусу.
4. Порционную форму для запекания застелить кружочками из сырого кабачка.
5. Вылить смесь яиц с грибами. Выложить в середину томаты, разрезанные пополам.
6. Покрошить фету.
7. Поставить запекаться при температуре 180 градусов на обычный режим на 10 минут. Затем включить конвекцию и допечь до готовности яиц.
2. Яичница в кабачковой лапше
- яйца – 2 шт
- кабачок сырой – 1/2 среднего
- томат большой – 1/2 шт
- специи: сушеный томат/перец/сушеный чеснок/базилик
Способ приготовления:
1. Прямо на сковородку натереть будущую "кабачковую лапшу" на терке для моркови по корейски 1/2 среднего кабачка.
2. Туда же добавить 1/2 помидора, изрезанного тонкими полукругами.
3. Протушить на медленном огне, без масла, помешивая (до мягкости кабачка).
4. В овощах сделать два отверстия, разбить туда яйца, приправить специями и солью, накрыть крышкой и готовить до момента, пока возьмется белок на желтке.
3. Фритатта с овощами
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- кабачок сырой – 50 г
- томаты черри – 3 шт
- кокосовое масло – 1 г
Способ приготовления:
1. Натереть кабачок, взбить с яйцами в омлет.
2. Добавить соль, специи.
3. Вылить на сковороду с каплей кокосового масла, сверху разложить помидоры (предварительно разрезать на 6 частей каждый).
4. Готовить под крышкой, переворачивать на другую сторону тоже с помощью крышки.
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