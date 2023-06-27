Чаще яйца на завтрак едят в жарком виде. Но такое блюдо не слишком сытное и совсем скоро снова хочется есть. Поэтому можно воспользоваться одной из следующих идей, чтобы действительно хватило энергии до обеда.

Тремя интересными идеями приготовления яичницы на завтрак поделилась фудблогер Дарья с ником darya._.starokozhko в Instagram. Здесь сочетаются многие сезонные овощи, а также разнообразный сыр.

1. Запеченный омлет с грибами и нежной фетой

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яйца – 2 шт

шампиньоны – 3 шт (средних)

кокосовое масло – 2-3 г

кабачок – 5 тонких кружочков

томаты черри – 2 шт

фета салатная – 23 г

Способ приготовления:

1. Тонкими кусочками порезать грибы.

2. Обжарить на кокосовом масле (большой огонь, до легкой золотинки, помешивая).

3. Смешать грибы с яйцами в отдельной тарелке, добавить соль/специю по вкусу.

4. Порционную форму для запекания застелить кружочками из сырого кабачка.

5. Вылить смесь яиц с грибами. Выложить в середину томаты, разрезанные пополам.

6. Покрошить фету.

7. Поставить запекаться при температуре 180 градусов на обычный режим на 10 минут. Затем включить конвекцию и допечь до готовности яиц.

2. Яичница в кабачковой лапше

яйца – 2 шт

кабачок сырой – 1/2 среднего

томат большой – 1/2 шт

специи: сушеный томат/перец/сушеный чеснок/базилик

Способ приготовления:

1. Прямо на сковородку натереть будущую "кабачковую лапшу" на терке для моркови по корейски 1/2 среднего кабачка.

2. Туда же добавить 1/2 помидора, изрезанного тонкими полукругами.

3. Протушить на медленном огне, без масла, помешивая (до мягкости кабачка).

4. В овощах сделать два отверстия, разбить туда яйца, приправить специями и солью, накрыть крышкой и готовить до момента, пока возьмется белок на желтке.

3. Фритатта с овощами

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

кабачок сырой – 50 г

томаты черри – 3 шт

кокосовое масло – 1 г

Способ приготовления:

1. Натереть кабачок, взбить с яйцами в омлет.

2. Добавить соль, специи.

3. Вылить на сковороду с каплей кокосового масла, сверху разложить помидоры (предварительно разрезать на 6 частей каждый).

4. Готовить под крышкой, переворачивать на другую сторону тоже с помощью крышки.

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