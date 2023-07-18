Как оригинально приготовить молодой картофель: идея от известного шеф-повара

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как оригинально приготовить молодой картофель: идея от известного шеф-повара

Достаточно банальный молодой картофель может стать очень необычным и интересным блюдом. Для этого овощ нужно приготовить вместе со шкварками и маком. Выходит новый интересный и аутентичный вкус.

Идеей приготовления молодого картофеля со шкварками и маком поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) в Instagram. Технология необычная, но очень простая.

Как оригинально приготовить молодой картофель: идея от известного шеф-повара

Ингредиенты:

  • 800 г молодого картофеля
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  • 80 г сала
  • 40 г мака
  • 3-5 зубчиков чеснока
  • соль, перец
  • зелень (укроп)

Способ приготовления:

Как оригинально приготовить молодой картофель: идея от известного шеф-повара

1. Картофель залить холодной водой на 20-30 минут.

2. Почистить жесткой стороной губки, сняв только тоненькую кожицу.

Как оригинально приготовить молодой картофель: идея от известного шеф-повара

3. В кастрюлю насыпать картофель, залить вверх холодной водой, посолить, довести до кипения и варить 20-25 минут на медленном огне.

4. Мак обжарить на сухой хорошо разогретой сковороде несколько минут и высыпать в миску.

5. Сало мелко нарезать, выжарить в шкварки, затем убавить огонь и добавить в сало мелкий чеснок и обжарить его на очень маленьком огне секунд 10-15 (чеснок не должен изменить цвет).

6. Затем достаем картофель и добавляем его к шкварам.

7. Хорошо прожарить несколько минут и добавить мак.

8. Подавать сразу со всей юшкой.

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