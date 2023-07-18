Как оригинально приготовить молодой картофель: идея от известного шеф-повара
Достаточно банальный молодой картофель может стать очень необычным и интересным блюдом. Для этого овощ нужно приготовить вместе со шкварками и маком. Выходит новый интересный и аутентичный вкус.
Идеей приготовления молодого картофеля со шкварками и маком поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) в Instagram. Технология необычная, но очень простая.
Ингредиенты:
- 800 г молодого картофеля
- 80 г сала
- 40 г мака
- 3-5 зубчиков чеснока
- соль, перец
- зелень (укроп)
Способ приготовления:
1. Картофель залить холодной водой на 20-30 минут.
2. Почистить жесткой стороной губки, сняв только тоненькую кожицу.
3. В кастрюлю насыпать картофель, залить вверх холодной водой, посолить, довести до кипения и варить 20-25 минут на медленном огне.
4. Мак обжарить на сухой хорошо разогретой сковороде несколько минут и высыпать в миску.
5. Сало мелко нарезать, выжарить в шкварки, затем убавить огонь и добавить в сало мелкий чеснок и обжарить его на очень маленьком огне секунд 10-15 (чеснок не должен изменить цвет).
6. Затем достаем картофель и добавляем его к шкварам.
7. Хорошо прожарить несколько минут и добавить мак.
8. Подавать сразу со всей юшкой.
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