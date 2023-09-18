Со сливами можно сделать не только вкусные пироги и варенье, но очень пикантную и оригинальную закуску. для этого плоды нужно пожарить на гриле. Прекрасным дополнением будет домашний крем-сыр, орехи и зелень.

Идеей приготовления жареных слив на гриле с крем-сыром поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram. В таком виде фрукт обладает новым ярким вкусом.

Способ приготовления:

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1. Сливы разделить на половинки, удалить косточки.

2. Добавить немного меда, бальзамического или яблочного уксуса и чабрец для аромата.

3. В греческий йогурт добавить любые свежие ароматные травы: эстрагон (тархун) свежий орегано, майоран.

4. По вкусу можно добавить немного оливкового масла.

5. Все хорошо перемешать и поместить в марлю.

6. Подвесить на несколько часов в удобном месте, чтобы взошла избыточная влага. Получится крем-сыр.

7. Обжарить сливы.

8. На тарелку выложить йогурт, сливу, сверху полить медом и посыпать поджаренными орешками.

9. По желанию можно добавить свежие листья салата или рукколу.

10. Очень вкусно подавать с кусочком хрустящего хлеба.

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