Варенье из абрикосов – это отличная начинка для разнообразных пирожков или просто сладкая намазка на булку. Поэтому каждая хозяйка точно заготовит хотя бы одну баночку на зиму. И действительно оригинальной идеей будет сделать абрикосовое варенье с лавандой с ревенем. Оно получится очень ароматным и с легкой кислинкой.

Идея приготовления абрикосового варенья с ревенем и лавандой опубликована на странице фудблогера Елены Сагун (olena_sagun) в Instagram. Лучше всего такой джем хранить в холодильнике.

Ингредиенты:

400 г абрикосов (вес без косточек)

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100 г ревеня

200 г сахара

1 ч.л. (с вершком) сухой кулинарной лаванды

Способ приготовления:

1. Абрикосы порезать четвертинками.

2. Ревень – кубиками.

3. Если просто бросить в кастрюлю ложку лаванды – она будет ощущаться на зубах. Поэтому для лаванды следует предварительно сделать специальный мешочек. Для этого нужно взять марлю (отрезать квадратик где-то 20х20 или больше), положить в центр лаванду и завязать марлю, чтобы получился мешочек. Она будет иметь длинные концы, потому что ткань нужно резать с запасом.

4. В кастрюлю кладем нарезанные абрикосы и ревень, насыпаем сахар, ставим на небольшой огонь.

5. Когда появится сок – мешочек с лавандой положить в кастрюлю, чтобы торбочка погрузилась в жидкость, а длинными концами привязываем ее к ручке кастрюли.

6. В процессе приготовления перемешиваем варенье и пробуем.

7. Когда вкус лаванды уже достаточно ощутимый – убрать мешочек.

8. Когда варенье приобретет желаемую густоту – снимаем с плиты.

9. Хранить в закрытой банке в холодильнике.

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