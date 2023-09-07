Приготовление блюд из свеклы – это всегда длительный процесс. Если варить овощ по традиционной технологии в кастрюле, он будет готов за минут 40-50. Но, к счастью, можно воспользоваться следующей идеей – время сэкономится в разы.

Идеей приготовления свеклы на салат за 15 минут поделилась фудблогер Радостина Ксения (radostina_ksenia) на своей странице в Instagram. Для этого метода вам понадобится микроволновка.

1. Свеклу почистить от кожуры.

2. Нарезать на четверти.

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3. Сложить в обычный пакет.

4. Налить немного воды.

5. Поставить в таком виде в тарелку.

6. Поместить в микроволновку на 10-15 минут при полной мощности.

7. Затем кусочки достать, охладить и добавлять в любимые блюда.

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