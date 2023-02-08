Полезный, вкусный, легкий в приготовлении салат из полезных овощей – "Винегрет", основа которых – запеченные или варенные овощи. Для того, чтобы салат имел оригинальный вкус, можно добавить маринованные грибы, огурцы, горчицу, горошек.

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом вкусного и оригинального "Винегрета" с маринованными грибами, хреном и горошком.

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Ингредиенты:

Свекла – 3 шт.

Картофель – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 0,5 маленького

Горошек свежий – 80 г

Огурцы соленые – 5-6 шт.

Грибы маринованные – 150 г

Соус:

Масло домашнее – 4-6 ст. л.

Уксус бальзамический – 0,5 ст. л.

Горчица зерновая – 1 ст. л.

Хрен столовый – 0,5 ст. л.

Чеснок – 3-5 зуб.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите или запеките овощи, очистите и нарежьте мелким кубиком.

2. Грибы порежьте пополам, лук мелким кубиком, его можно замариновать, чтобы не было горечи.

3. Соус: смешайте горчицу, хрен, уксус, масло, чеснок натертый, соль, специи и хорошо перемешайте.

4. Переложите овощи в миску, полейте соусом, перемешайте и можно подавать.

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