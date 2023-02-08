Как по-новому приготовить "Винегрет": что придаст блюду яркий и оригинальный вкус
Полезный, вкусный, легкий в приготовлении салат из полезных овощей – "Винегрет", основа которых – запеченные или варенные овощи. Для того, чтобы салат имел оригинальный вкус, можно добавить маринованные грибы, огурцы, горчицу, горошек.
Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом вкусного и оригинального "Винегрета" с маринованными грибами, хреном и горошком.
Ингредиенты:
- Свекла – 3 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 0,5 маленького
- Горошек свежий – 80 г
- Огурцы соленые – 5-6 шт.
- Грибы маринованные – 150 г
Соус:
- Масло домашнее – 4-6 ст. л.
- Уксус бальзамический – 0,5 ст. л.
- Горчица зерновая – 1 ст. л.
- Хрен столовый – 0,5 ст. л.
- Чеснок – 3-5 зуб.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите или запеките овощи, очистите и нарежьте мелким кубиком.
2. Грибы порежьте пополам, лук мелким кубиком, его можно замариновать, чтобы не было горечи.
3. Соус: смешайте горчицу, хрен, уксус, масло, чеснок натертый, соль, специи и хорошо перемешайте.
4. Переложите овощи в миску, полейте соусом, перемешайте и можно подавать.
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