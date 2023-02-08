Как по-новому приготовить "Винегрет": что придаст блюду яркий и оригинальный вкус

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,5 т.
Рецепт винегрета

Полезный, вкусный, легкий в приготовлении салат из полезных овощей – "Винегрет", основа которых – запеченные или варенные овощи. Для того, чтобы салат имел оригинальный вкус, можно добавить маринованные грибы, огурцы, горчицу, горошек. 

Винегрет без майонеза

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом вкусного и оригинального "Винегрета" с маринованными грибами, хреном и горошком. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Свекла – 3 шт. 
  • Картофель – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 0,5 маленького
  • Горошек свежий – 80 г
  • Огурцы соленые – 5-6 шт. 
  • Грибы маринованные – 150 г

Соус:

  • Масло домашнее – 4-6 ст. л.
  • Уксус бальзамический – 0,5 ст. л. 
  • Горчица зерновая – 1 ст. л.
  • Хрен столовый – 0,5 ст. л. 
  • Чеснок – 3-5 зуб.
  • Соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Отварите или запеките овощи, очистите и нарежьте мелким кубиком. 

Что добавить в винегрет вместо горошка

2. Грибы порежьте пополам, лук мелким кубиком, его можно замариновать, чтобы не было горечи. 

Приготовление салата

3. Соус: смешайте горчицу, хрен, уксус, масло, чеснок натертый, соль, специи и хорошо перемешайте.

Масло для салата

4. Переложите овощи в миску, полейте соусом, перемешайте и можно подавать.

Готовый салат

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